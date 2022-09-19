قنبلة النصر والاتحاد.. إقالة جارسيا وسانتو فِيْ هذا التوقيت !

ويبدو أن إدارتي النصر والاتحاد قررتا إقالة الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي نونو سانتو من الإدارة الفنية للفريقين.

يستضيف النصر الفريق الأول لنادي الاتحاد لكرة القدم فِيْ 2 أكتوبر ضمن الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد فِيْدرال “الثالث”.

طرد رودي جارسيا ونونو سانتو من النصر والاتحاد

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي محمد الشيخ، أن نهاية شهر العسل بين إدارتي النصر والاتحاد، مع جارسيا وسانتو على التوالي، قد تكون بعد مباراة الكلاسيكو.

وقال الشيخ فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “المواجهة القادمة مع النصر والاتحاد، ستتركز الأنظار خلال المباراة، على الهداف الكبير عبد الرزاق حمدالله، لأسباب. التي لا تخفى عَنّْ أحد.

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وأضافت الوسيلة الرياضية “لكن فِيْ نهاية المواجهة ستكون ردود الأفعال أكبر على المدربين جارسيا ونونو سانتو، لأن خسارة أحدهما ستعَنّْي نهاية شهر العسل لأحد المدربين، مع له. جماهِيْر الفريق وربما إدارته “.