قنبلة كريم سحري لتبيض الوجه والأيدي بمكونات بسيطة من المنزل

كريم تبييض اليدين والوجه من المنزل هذا هُو الحَلْ السحري لكل النساء اللواتي يعانين من اسوداد اليدين أو الوجه خاصة لمن يتعرضن لأشعة الشمس دون وضع كريم واقي من الشمس، كَمْا أن غمر أيديهن فِيْ الماء لفترات طويلة يزيد من اسمرارهن وباستخدام المنظفات. . بكثرة، كل هذه العوامل تؤدي فِيْ النهاية إلى تغيير لون البشرة إلى ظلال أغمق من لونها الطبيعي، فلنتابع الخطوات معًا لإعداد كريم سحري لتبييض الوجه واليدين.
كريم تبييض للمنزل والوجه
هذا الكريم هُو الخيار الأفضل الذي يمكنك الوثوق به، حيث يحتوي على الكركَمْ الذي له تأثير تبييض فعال على الوجه واليدين، كَمْا أنه يدخل فِيْ تكوين عدد كبير من مستحضرات التجميل.
مكونات كريم تبييض الوجه واليدين
- 2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب (سائل أو بودرة).
- 2 ملاعق صغيرة دقيق.
- 3 قطرات فقط من عصير نصف ليمونة طازجة.
- 1/2 ملعقة صغيرة كركَمْ.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ فِيْ حالة استخدام الحَلْيب البودرة.
طريقة تحضير كريم التبييض للوجه واليدين
- أحضر وعاء نظيف ومعقم لخلط المكونات.
- الآن أحضر جميع المكونات الجافة وهِيْ الدقيق والكركَمْ والنشا واخلطهم جيدًا.
- أضف المكونات السائلة الأخرى وهِيْ الحَلْيب أو الحَلْيب المجفف المذاب فِيْ الماء الدافئ، ثم أضف عصير الليمون.
- اخلطي جميع المكونات المذكورة أعلاه مع التحريك جيدًا حتى تحصلي على خليط متوسط القوام (أي ليس لزجًا أو ضعيفًا).
- للحصول على هذا القوام المثالي، يمكنك إضافة القليل من الحَلْيب أو النشا حتى تحصل على القوام الذي يمكنك وضعه على بشرتك.
- عند الانتهاء من خلط الخليط جيداً، ضعه فِيْ زجاجة معقمة يجب غلقها بإحكام وحفظها فِيْ الثلاجة لحين الاستخدام.
- يستخدم هذا الخليط قبل النوم، ولكن عليك أولاً تنظيف البشرة جيدًا بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك الذي تستخدمه باستمرار.
- ضعي كريم التبييض على وجهك ويديك الذي أعددته على بشرتك، ووزعيه بشكل مثالي على وجهك ورقبتك.
- اتركي المزيج على وجهك حتى صباح اليوم التالي واغسليه بالماء الفاتر.