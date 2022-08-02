قنبلة كريم سحري لتبيض الوجه والأيدي بمكونات بسيطة من المنزل

كريم تبييض اليدين والوجه من المنزل هذا هُو الحَلْ السحري لكل النساء اللواتي يعانين من اسوداد اليدين أو الوجه خاصة لمن يتعرضن لأشعة الشمس دون وضع كريم واقي من الشمس، كَمْا أن غمر أيديهن فِيْ الماء لفترات طويلة يزيد من اسمرارهن وباستخدام المنظفات. . بكثرة، كل هذه العوامل تؤدي فِيْ النهاية إلى تغيير لون البشرة إلى ظلال أغمق من لونها الطبيعي، فلنتابع الخطوات معًا لإعداد كريم سحري لتبييض الوجه واليدين.

كريم تبييض للمنزل والوجه

هذا الكريم هُو الخيار الأفضل الذي يمكنك الوثوق به، حيث يحتوي على الكركَمْ الذي له تأثير تبييض فعال على الوجه واليدين، كَمْا أنه يدخل فِيْ تكوين عدد كبير من مستحضرات التجميل.

مكونات كريم تبييض الوجه واليدين

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب (سائل أو بودرة).

2 ملاعق صغيرة دقيق.

3 قطرات فقط من عصير نصف ليمونة طازجة.

1/2 ملعقة صغيرة كركَمْ.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الماء الدافئ فِيْ حالة استخدام الحَلْيب البودرة.

طريقة تحضير كريم التبييض للوجه واليدين