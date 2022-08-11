قنوات تعرض مسلسلات تركية مترجمة 2022 ، لقد إنتشر في السنوات الأخيرة ظهور المسلسلات التركية التي تميزت بإنتشار واسع عبر العالم ، وحازت على إعحاب الكثير من الأشخاص وخاصة من الدول الخليج العربي ، مما دفع الكثير من الأشخاص بالتسائل على القنوات والتي تعمل على بث المسلسلات التركية مترجمة لعام 2022 الناقلة كونه هناك الملايين من عشاق المسلسلات التركية ، سنتعرف على أشهر تلك القنوات ، تابعوا معنا .
القنوات الناقلة للمسلسلات التركية المترجمة 2022
أبرز القنوات التي تعرض المسلسلات التركية المترجمة كالتالي
- عرض قناة تلفزيونية.
- قناة CRT DRAMA.
- قناة TRT التركية.
- قناة تايم تركيا.
- قناة حريم السلطان.
- قناة ITV التركية.
- قناة الدراما الملونة.
- قناة ستار تي في.
تردد قنوات المسلسلات التركية مترجمة 2022
من خلال ما يلي سنتناول ترددات قنوات المسلسلات التركية لعام 2022
تردد قناة TRT التركية 2022
تردد قناة TRT التركية لعام 2022 كالتالي
- معدل الترميز 27500
- التردد 11257
- القمر الصناعي نايل سات – نايل سات
- الاستقطاب أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
|TR
|27500
|11257
|نايل سات
|ح
|5/6
|عرض تلفزيوني
|27500
|12209
|نايل سات
|الخامس
|3/4
|CRT دراما
|27500
|12226
|نايل سات
|الخامس
تردد قناة العرض التركية 2022
تردد قناة تلفزيون العرض التركية لعام 2022 موجود في الجدول التالي
- معدل الترميز 27500
- التردد 12209
- القمر الصناعي نايل سات – نايل سات
- الاستقطاب عمودي V.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
|القمر
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|تركسات
|12209
|27500
|عمودي
|3/4
تردد قناة التوقيت التركي 2022
تردد قناة التوقيت التركي لعام 2022 كالتالي
- معدل الترميز 27500
- التردد 11526
- القمر الصناعي نايل سات – نايل سات
- الاستقطاب أفقي H.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
- اسم القناة على الريسيفر Time Turki – Time Turkey
|القمر
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11526 (ح)
|27500
|أفقي
|3/4
تردد قناة لانا السورية 2022 للمسلسلات التركية
تردد قناة لانا السورية لعام 2022 للمسلسلات التركية كالتالي
|
اسم القناة
|
القمر الاصطناعي
|
تكرار
|
معدل الترميز
|
الاستقطاب
|
قناة لانا بلس
|
نايل سات
|
12226
|
27500
|
ح
|
تردد قناة لانا تي في السورية
|
نايل سات
|
12360
|
27500
|
الخامس
|
تردد قناة lana tv hd
|
نايل سات
|
11373
|
27500
|
ح
تردد قناة CRT التركية 2022
تردد قناة CRT التركية لعام 2022 كالتالي
|القمر
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|12226 (ت)
|27500
|عمودي
|5/6
تردد قناة حريم السلطان التركية 2022
تردد قناة حريم السلطان التركية لعام 2022 ممثلة في الجدول التالي
|القمر
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11177 (ح)
|27500
|أفقي
|3/4
تردد قناة حكايات التركية Play 2022
تردد قناة بلاي حكايات التركية لعام 2022 ممثلة في الجدول التالي
|القمر
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11179 (ح) 12360 (V)
|2750027500
|افقي عمودي
|3/43/4
تردد قناة أبو ظبي التركية 2022
تردد قناة أبو ظبي التركية لعام 2022 ممثلة في الجدول التالي
|القمر
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات SD Nilesat HD
|12226 (ح) 12467 (ح)
|2750027500
|أفقي أفقي
|3/42/3
تردد قناة ام بي سي دراما 2022
تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama لعام 2022 كالتالي
|القمر
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|11938 (v) – 11470 (v)
|27500
|عمودي
|3/4
تردد قناة الحياة مسلسلات 2022
يمكن الاطلاع على تردد قناة الحياة لعام 2022 في الجدول التالي
|القمر
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|نايل سات
|12437 (الخامس)
|27500
|عمودي
|5/6
تردد قناة بي إن دراما التركية 2022
تردد قناة bein Dram التركية لعام 2022 كالتالي
|القمر
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|FEC
|سهيل سات
|11180 فولت
|27500
|رأسي
|3/4
تردد قنوات CRT DRama التركية 2022
تردد قنوات CRT DRama التركية لعام 2022 يتمثل في النقاط التالية
- معدل الترميز 27500
- التردد 12226
- القمر الصناعي نايل سات – نايل سات
- الاستقطاب عمودي V.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- اسم القناة على جهاز الاستقبال CRT DRAMA
تردد قنوات المسلسلات التركية 2022
يعرض الجدول التالي ترددات القنوات الأكثر شهرة للمسلسلات التركية لعام 2022
|اسم القناة
|تكرار
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|عرض مسلسلات تركية
|12209
|27500
|رأسي
|مسلسلات تركية CRT دراما
|12226
|27500
|رأسي
|قناة TRT مسلسل تركي
|11257
|27500
|أفقي
|قناة حريم السلطان
|11116
11179
11116
|27500
|أفقي
|CRT دراما
|12226
|27500
|رأسي
|قناة لانا الفضائية السورية
|12360
|27500
|رأسي
|قناة لانا بلس
|12226
|27500
|أفقي
|تردد قناة lana tv hd
|11373
|27500
|أفقي
|تردد قناة بلاي حكايات
|11179
|27500
|أفقي
|تردد قناة بلاي حكايات
|12360
|27500
|رأسي
|قناة أبو ظبي دراما
|12226
12467
|27500
|أفقي
|قناة ام بي سي دراما
|11938
11470
11471
11476
|27500
|رأسي
|مسلسلات قناة الحياة
|12437
|27500
|رأسي
|قناة بي ان دراما bein Drama
|11180
|27500
|رأسي
وفي الختام لمقالنا هذا تعرفنا على قنوات تعرض مسلسلات تركية مترجمة 2022 وأكثرها شعبية، بالإضافة إلى تردد قنوات المسلسلات التركية مترجمة 2022 ، ويرجع ذلك القصص المعاصرة والتاريخية التي تجسدها تلك المسلسلات .
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