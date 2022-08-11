قنوات تعرض مسلسلات تركية مترجمة 2022 ، لقد إنتشر في السنوات الأخيرة ظهور المسلسلات التركية التي تميزت بإنتشار واسع عبر العالم ، وحازت على إعحاب الكثير من الأشخاص وخاصة من الدول الخليج العربي ، مما دفع الكثير من الأشخاص بالتسائل على القنوات والتي تعمل على بث المسلسلات التركية مترجمة لعام 2022 الناقلة كونه هناك الملايين من عشاق المسلسلات التركية ، سنتعرف على أشهر تلك القنوات ، تابعوا معنا .

القنوات الناقلة للمسلسلات التركية المترجمة 2022

أبرز القنوات التي تعرض المسلسلات التركية المترجمة كالتالي

عرض قناة تلفزيونية.

قناة CRT DRAMA.

قناة TRT التركية.

قناة تايم تركيا.

قناة حريم السلطان.

قناة ITV التركية.

قناة الدراما الملونة.

قناة ستار تي في.

تردد قنوات المسلسلات التركية مترجمة 2022

من خلال ما يلي سنتناول ترددات قنوات المسلسلات التركية لعام 2022

تردد قناة TRT التركية 2022

تردد قناة TRT التركية لعام 2022 كالتالي

معدل الترميز 27500

التردد 11257

القمر الصناعي نايل سات – نايل سات

الاستقطاب أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

TR 27500 11257 نايل سات ح 5/6 عرض تلفزيوني 27500 12209 نايل سات الخامس 3/4 CRT دراما 27500 12226 نايل سات الخامس

تردد قناة العرض التركية 2022

تردد قناة تلفزيون العرض التركية لعام 2022 موجود في الجدول التالي

معدل الترميز 27500

التردد 12209

القمر الصناعي نايل سات – نايل سات

الاستقطاب عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

القمر تكرار معدل الترميز الاستقطاب FEC تركسات 12209 27500 عمودي 3/4

تردد قناة التوقيت التركي 2022

تردد قناة التوقيت التركي لعام 2022 كالتالي

معدل الترميز 27500

التردد 11526

القمر الصناعي نايل سات – نايل سات

الاستقطاب أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

اسم القناة على الريسيفر Time Turki – Time Turkey

القمر تكرار معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11526 (ح) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة لانا السورية 2022 للمسلسلات التركية

تردد قناة لانا السورية لعام 2022 للمسلسلات التركية كالتالي

اسم القناة القمر الاصطناعي تكرار معدل الترميز الاستقطاب قناة لانا بلس نايل سات 12226 27500 ح تردد قناة لانا تي في السورية نايل سات 12360 27500 الخامس تردد قناة lana tv hd نايل سات 11373 27500 ح

تردد قناة CRT التركية 2022

تردد قناة CRT التركية لعام 2022 كالتالي

القمر تكرار معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12226 (ت) 27500 عمودي 5/6

تردد قناة حريم السلطان التركية 2022

تردد قناة حريم السلطان التركية لعام 2022 ممثلة في الجدول التالي

القمر تكرار معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11177 (ح) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة حكايات التركية Play 2022

تردد قناة بلاي حكايات التركية لعام 2022 ممثلة في الجدول التالي

القمر تكرار معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11179 (ح) 12360 (V) 2750027500 افقي عمودي 3/43/4

تردد قناة أبو ظبي التركية 2022

تردد قناة أبو ظبي التركية لعام 2022 ممثلة في الجدول التالي

القمر تكرار معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات SD Nilesat HD 12226 (ح) 12467 (ح) 2750027500 أفقي أفقي 3/42/3

تردد قناة ام بي سي دراما 2022

تردد قناة ام بي سي دراما MBC Drama لعام 2022 كالتالي

القمر تكرار معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11938 (v) – 11470 (v) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة الحياة مسلسلات 2022

يمكن الاطلاع على تردد قناة الحياة لعام 2022 في الجدول التالي

القمر تكرار معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12437 (الخامس) 27500 عمودي 5/6

تردد قناة بي إن دراما التركية 2022

تردد قناة bein Dram التركية لعام 2022 كالتالي

القمر تكرار معدل الترميز الاستقطاب FEC سهيل سات 11180 فولت 27500 رأسي 3/4

تردد قنوات CRT DRama التركية 2022

تردد قنوات CRT DRama التركية لعام 2022 يتمثل في النقاط التالية

معدل الترميز 27500

التردد 12226

القمر الصناعي نايل سات – نايل سات

الاستقطاب عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

اسم القناة على جهاز الاستقبال CRT DRAMA

تردد قنوات المسلسلات التركية 2022

يعرض الجدول التالي ترددات القنوات الأكثر شهرة للمسلسلات التركية لعام 2022

اسم القناة تكرار معدل الترميز الاستقطاب عرض مسلسلات تركية 12209 27500 رأسي مسلسلات تركية CRT دراما 12226 27500 رأسي قناة TRT مسلسل تركي 11257 27500 أفقي قناة حريم السلطان 11116 11179 11116 27500 أفقي CRT دراما 12226 27500 رأسي قناة لانا الفضائية السورية 12360 27500 رأسي قناة لانا بلس 12226 27500 أفقي تردد قناة lana tv hd 11373 27500 أفقي تردد قناة بلاي حكايات 11179 27500 أفقي تردد قناة بلاي حكايات 12360 27500 رأسي قناة أبو ظبي دراما 12226 12467 27500 أفقي قناة ام بي سي دراما 11938 11470 11471 11476 27500 رأسي مسلسلات قناة الحياة 12437 27500 رأسي قناة بي ان دراما bein Drama 11180 27500 رأسي

وفي الختام لمقالنا هذا تعرفنا على قنوات تعرض مسلسلات تركية مترجمة 2022 وأكثرها شعبية، بالإضافة إلى تردد قنوات المسلسلات التركية مترجمة 2022 ، ويرجع ذلك القصص المعاصرة والتاريخية التي تجسدها تلك المسلسلات .

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