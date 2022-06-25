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قنينات بالكرز

كتب newsaفي آخر تحديث
قنينات بالكرز

أخبار سارة، إنه موسم الكرز، نقدم لك مقترحات لزجاجات الماء الساخن المليئة بحبات الكرز. مثالي لفصل الشتاء القادم.

مواد

  • 200 جرام من نوى الكرز
  • وعاء الطبخ
  • بيكاربونات الصود
  • قطعتان قماش قطني 12 × 39 سم
  • ماكينة الخياطة
  • الحديد

تعليمات

  • ابدأ بالكرز (أو احفظ النوى عند أكلها).
  • نظف الحبوب بغليها لمدة 5 دقائق في قدر مع 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
  • اتركيه ليجف لمدة يوم على الأقل، إذا أمكن في الشمس. يجب أن يكون جافًا جدًا قبل بدء زجاجة الماء الساخن.
  • خذ قطعتين من القماش وخياطتهما جنبًا إلى جنب، تذكر ترك فتحة يبلغ قطرها حوالي 10 سم على جانب واحد، بحيث يمكنك بسهولة قلب القماش وملء النوى.
  • اقلب القماش بحيث تكون اللحامات مطوية بالداخل. ثم استخدم المكواة لتسطيح الطبقات.
  • املأ حفر الكرز حتى 12 سم من الأسفل وقم بخياطتها على الماكينة لاحتجاز الحفر.
  • في الجزء المتبقي من اللوحة، املأ بقلب يصل إلى 24 سم من الأسفل وأغلق.
  • املأ القماش مرة أخيرة بالنوى وأغلق الفتحة التي يبلغ طولها 10 سم.
  • سخني كل شيء لمدة دقيقتين في الميكروويف، وزجاجة الماء الساخن جاهزة.
  • زجاجة ماء ساخن لطفلك
  • نقترح عليك إجراء المزيد من التعديلات الخيالية لطفلك.

مواد

  • حفر الكرز
  • القماش على سبيل المثال قطن عادي 35 × 20 سم
  • نموذج رأس القط
  • مقص نسيج
  • قلم
  • دبابيس الخياطة
  • إبرة وخيط
  • ماكينة الخياطة

تعليمات

  • ارسم رأس القطة أو اطبع النموذج عبر الإنترنت. قص الشكل وضعه على القماش. باستخدام قلم رصاص، ارسم الخطوط العريضة على القماش. كرر الإجراء لرأسين.
  • قطع رؤوس القطن من القماش.
  • الآن ارسم وجه القطة على أحد رؤوس القماش. احرص على عدم الاقتراب جدًا من الحافة لتتجاوز مساحة الخياطة (اترك حوالي 5 سم). باستخدام علامات القماش، ابدأ برسم الأنف والعينين والشعيرات ثم الفم باستخدام النمط الذي طبعته.
  • عند الانتهاء من الرسم، ضعي الرؤوس على الجوانب اليمنى معًا وثبتيها بدبابيس حتى لا تتحرك أثناء الخياطة.
  • الآن قم بتجميعها باستخدام ماكينة الخياطة، وقم بإزالة المسامير واحدة تلو الأخرى، وترك فتحة ملء زجاجة الماء الساخن.
  • يمكنك الآن ملء إبداعك الجميل بحفر الكرز وخياطة الفتحة يدويًا.