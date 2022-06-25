قنينات بالكرز

أخبار سارة، إنه موسم الكرز، نقدم لك مقترحات لزجاجات الماء الساخن المليئة بحبات الكرز. مثالي لفصل الشتاء القادم.

مواد

200 جرام من نوى الكرز

وعاء الطبخ

بيكاربونات الصود

قطعتان قماش قطني 12 × 39 سم

ماكينة الخياطة

الحديد

تعليمات

ابدأ بالكرز (أو احفظ النوى عند أكلها).

نظف الحبوب بغليها لمدة 5 دقائق في قدر مع 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

اتركيه ليجف لمدة يوم على الأقل، إذا أمكن في الشمس. يجب أن يكون جافًا جدًا قبل بدء زجاجة الماء الساخن.

خذ قطعتين من القماش وخياطتهما جنبًا إلى جنب، تذكر ترك فتحة يبلغ قطرها حوالي 10 سم على جانب واحد، بحيث يمكنك بسهولة قلب القماش وملء النوى.

اقلب القماش بحيث تكون اللحامات مطوية بالداخل. ثم استخدم المكواة لتسطيح الطبقات.

املأ حفر الكرز حتى 12 سم من الأسفل وقم بخياطتها على الماكينة لاحتجاز الحفر.

في الجزء المتبقي من اللوحة، املأ بقلب يصل إلى 24 سم من الأسفل وأغلق.

املأ القماش مرة أخيرة بالنوى وأغلق الفتحة التي يبلغ طولها 10 سم.

سخني كل شيء لمدة دقيقتين في الميكروويف، وزجاجة الماء الساخن جاهزة.

زجاجة ماء ساخن لطفلك

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مواد

حفر الكرز

القماش على سبيل المثال قطن عادي 35 × 20 سم

نموذج رأس القط

مقص نسيج

قلم

دبابيس الخياطة

إبرة وخيط

ماكينة الخياطة

تعليمات