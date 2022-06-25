قنينات بالكرز

أخبار سارة، إنه موسم الكرز، نقدم لك مقترحات لزجاجات الماء الساخن المليئة بحبات الكرز. مثالي لفصل الشتاء القادم.
مواد
- 200 جرام من نوى الكرز
- وعاء الطبخ
- بيكاربونات الصود
- قطعتان قماش قطني 12 × 39 سم
- ماكينة الخياطة
- الحديد
تعليمات
- ابدأ بالكرز (أو احفظ النوى عند أكلها).
- نظف الحبوب بغليها لمدة 5 دقائق في قدر مع 1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.
- اتركيه ليجف لمدة يوم على الأقل، إذا أمكن في الشمس. يجب أن يكون جافًا جدًا قبل بدء زجاجة الماء الساخن.
- خذ قطعتين من القماش وخياطتهما جنبًا إلى جنب، تذكر ترك فتحة يبلغ قطرها حوالي 10 سم على جانب واحد، بحيث يمكنك بسهولة قلب القماش وملء النوى.
- اقلب القماش بحيث تكون اللحامات مطوية بالداخل. ثم استخدم المكواة لتسطيح الطبقات.
- املأ حفر الكرز حتى 12 سم من الأسفل وقم بخياطتها على الماكينة لاحتجاز الحفر.
- في الجزء المتبقي من اللوحة، املأ بقلب يصل إلى 24 سم من الأسفل وأغلق.
- املأ القماش مرة أخيرة بالنوى وأغلق الفتحة التي يبلغ طولها 10 سم.
- سخني كل شيء لمدة دقيقتين في الميكروويف، وزجاجة الماء الساخن جاهزة.
- زجاجة ماء ساخن لطفلك
- نقترح عليك إجراء المزيد من التعديلات الخيالية لطفلك.
مواد
- حفر الكرز
- القماش على سبيل المثال قطن عادي 35 × 20 سم
- نموذج رأس القط
- مقص نسيج
- قلم
- دبابيس الخياطة
- إبرة وخيط
- ماكينة الخياطة
تعليمات
- ارسم رأس القطة أو اطبع النموذج عبر الإنترنت. قص الشكل وضعه على القماش. باستخدام قلم رصاص، ارسم الخطوط العريضة على القماش. كرر الإجراء لرأسين.
- قطع رؤوس القطن من القماش.
- الآن ارسم وجه القطة على أحد رؤوس القماش. احرص على عدم الاقتراب جدًا من الحافة لتتجاوز مساحة الخياطة (اترك حوالي 5 سم). باستخدام علامات القماش، ابدأ برسم الأنف والعينين والشعيرات ثم الفم باستخدام النمط الذي طبعته.
- عند الانتهاء من الرسم، ضعي الرؤوس على الجوانب اليمنى معًا وثبتيها بدبابيس حتى لا تتحرك أثناء الخياطة.
- الآن قم بتجميعها باستخدام ماكينة الخياطة، وقم بإزالة المسامير واحدة تلو الأخرى، وترك فتحة ملء زجاجة الماء الساخن.
- يمكنك الآن ملء إبداعك الجميل بحفر الكرز وخياطة الفتحة يدويًا.