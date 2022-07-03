قوات أمن الحج.. استعدادات ومهارات قتالية ودفاعية

أصدر الأمن العام مقطع فيديو يوثق استعدادات القوى الأمنية في جميع القطاعات لحج هذا العام.

– الاستعدادات لقوات أمن الحج # سلام_آمن pic.twitter.com/nazSwQxI6f

– الأمن العام (security_gov) 2 يوليو 2022

المؤهلات والمهارات القتالية

وأشرف القسم على الاستعدادات والقدرات القتالية والمهارات الفنية في الدفاع والسيطرة لقوات أمن الحج، لتوفير السلامة والأمن للحجاج من وصولهم إلى مغادرتهم الآمنة إلى بلادهم.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية استغلت وقدمت كل ما من شأنه مساعدة الحجاج على أداء مناسكهم بسهولة وأمان.