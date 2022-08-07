قوات أمن المنشآت تحتفي بـ743 خريجًا

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية شهد قائد قوى أمن المنشآت اللواء عبد الله بن سعد العتيبي احتفال (743) خريجا منتسبا بوزارة الداخلية. وكالة شئون الفوج الأمنية وتنصيب مجندين قوى الأمن، بعد الانتهاء من الدورة التأهيلية للأفراد الأساسيين، والتي عقدت في معهد تدريب الأمن والحماية بالمنطقة الشرقية.

ونقل اللواء العتيبي تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، مبينا اهتمام سموه ودعمه اللامحدود لبرامج تدريب قوى أمن المنشأة بشكل خاص والقطاعات الأمنية الأخرى بشكل عام، معربا عن اعتزازه بالنتائج التي تحققت. في برامج التدريب والتعليم النظري في الميدان، والتي تضمنت أحدث المناهج الأمنية، والتي تهيئ رجال الأمن للعمل في مجالات الشرف باحترافية وقدرة على الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه وقدراته.