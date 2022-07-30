قوات أمن المنشآت خطوات التسجيل وماهى شُروطْ القبول على درجة جندى والمستندات المطلوبة للتقديم

هناك اهتمام كبير بموضوع التسجيل لدى قوات أمن المنشأة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة برتبة جندي، والتي تعتبر من أهم القوات العاملة فِيْ القوات الملكية السَعُودِيْة، بحيث تكون هناك عمليات بحث كبيرة. فِيْ هذا الشأن مع بدء إعلان إدارة القبول المركزية بالقوات المسلحة السَعُودِيْة عن بدء استقبال طلبات التوظيف عبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية للتوظيف، والتي سنعمل عليها بالتفصيل.

نتيجة القبول فِيْ منشآت قوى الأمن 1444

كانت عمليات البحث كثيفة للغاية بعد الإعلان الرسمي للإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية السَعُودِيْة، حيث يسعى الجميع إلى اتخاذ خطوات لاستشارة نتائج القبول المبدئي للقوات الأمنية لمنشآت المملكة بدرجة جندي.، حيث يتم الاستعلام من خلاله موقع عمل أبشر وزارة الداخلية من خلال حساب الشخص المتقدم للوظيفة

فتح باب الدخول والتسجيل أمام القوات الأمنية للمنشآت بدرجة (جندي أول – جندي) للرجال من خلال منصة (أبشر – توظيف). https//t.co/66ZbY6CupH. pic.twitter.com/dEcKZ24Th0 – قوى أمن المنشأة (SaudiFSF) 28 يوليو 2022

ضوابط القبول فِيْ وَظْائِفْ قوى الأمن بالمنشأة بالمملكة العربية السَعُودِيْة 1444

الجدير بالذكر أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السَعُودِيْة قد أعلنت أن جميع المقبولين من حيث المبدأ يجب أن يحضروا فِيْ المَوعِد المحدد للمقابلة والذي تم إرساله إلى هُواتف المستلمين حيث يتم قبول الحضور. بالزي المحدد والمستندات التالية

يجب على الشخص المقبول إحضار نموذج مَوعِد ة بعد طباعته من منصة أبشر

إحضار أصل الهُوية ونسختين منها

يجب عليك إحضار أصول ونسخة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

طباعة درجات اختبار القياس.

شُروطْ التسجيل بأمن المنشآت 1444

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السَعُودِيْة قد أوضحت بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها المتقدم لرتبة جندي أمن المنشأة، وذلك على النحو التالي