قوة اقتصاد الإمارات.. قفزة فِيْ أصول البنوك الوطنية والأجنبية

واصلت البنوك الوطنية فِيْ دولة الإمارات أداءها القوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2022، مما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي.

زادت أصول البنوك الوطنية الإماراتية بمقدار 117.3 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، بحسب آخر إحصائيات لمصرف الإمارات المركزي.

أظهرت إحصائيات الإمارات المركزي ارتفاع أصول البنوك الوطنية بنسبة 4٪ إلَّى 3.023 تريليون درهم نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 2.906 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2022، ما يمثل زيادة بنحو 117.3 مليار درهم. فِيْ غضون 5 أشهر.

وتمثل أصول البنوك الوطنية نحو 87.8٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفِيْ فِيْ الإمارات، والتي بلغت 3.442 تريليون درهم نهاية مايو الماضي، فِيْما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 12.2٪ من الإجمالي.

وبحسب إحصائيات البنك المركزي، فقد زادت أصول البنوك الوطنية على أساس شهري فِيْ مايو الماضي بنسبة 3.4٪ بما يعادل 100.5 مليار درهم، مقارنة بأصول بنحو 2.922 تريليون درهم فِيْ أبريل الماضي.

فِيْما زادت أصول البنوك الوطنية على أساس سنوي بنسبة 9.1٪ بما يعادل 251.5 مليار درهم، مقابل 2.771 تريليون درهم فِيْ مايو 2022.

وفِيْ سياق متصل، بلغت أصول المصارف الأجنبية 419.4 مليار درهم نهاية شهر مايو الماضي، بزيادة قدرها 2.22٪ على أساس سنوي، بما يعادل 9.1 مليار درهم، مقارنة بأصولها فِيْ مايو 2022، والتي بلغت 410.3 مليار درهم. دراهم.

أصول البنوك الأجنبية

فِيْ الوقت نفسه، زادت أصول البنوك الأجنبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 3.9 مليار درهم، بنسبة 0.94٪، مقارنة بأصولها نهاية العام الماضي، والتي بلغت 415.5 مليار درهم.

وبلغ عدد البنوك التجارية المرخصة فِيْ الدولة 59 مصرفا فِيْ مايو الماضي منها 22 مصرفا وطنيا و 37 مصرفا أجنبيا موزعة على 584 فرعا منها 510 فروع لبنوك وطنية و 74 فرعا لبنوك أجنبية.

رصيد الذهب فِيْ مصرف الإمارات المركزي

ارتفع رصيد الذهب لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1.63٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحسب آخر إحصائيات البنك.

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عَنّْ البنك اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر بلغ 12.107 مليار درهم نهاية شهر مايو الماضي، بزيادة تعادل 194 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 11.913 مليار درهم. دراهم نهاية ديسمبر 2022.

يشار إلَّى أن رصيد الذهب لدى البنك المركزي شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع إلَّى 8.961 مليار درهم نهاية 2022، مقابل 1134 مليار درهم نهاية 2022 و 4.044 مليار درهم نهاية 2022.

يعد الذهب من بين الأصول المختلفة التي يمتلكها البنك المركزي، بما فِيْ ذلك الأموال السائلة وشهادات الإيداع والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.