قوة الدولار تسلب بريق الذهب.. والتعليقات المتشددة وراء الانتعاش

ارتفع الدولار الأمريكي، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، يوم الاثنين بعد إصدار مجموعة جديدة من البيانات المخيبة للآمال من الصين.

وعززت المخاوف من حدوث ركود عالمي، بينما انخفض اليوان بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة بشكل مفاجئ.

التعافِيْ من COVID-19 تعثر

لقد خسر الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار فِيْ الأصول الثابتة فِيْ الصين تقديرات المحللين يوم الاثنين، حيث تعثر التعافِيْ الناشئ من عمليات الإغلاق القاسية لمكافحة جائحة COVID-19.

قال إيبيك أوزكاردسكايا، محلل السوق فِيْ Swissquote “تؤثر البيانات السيئة من الصين بالطبع على مخاوف الركود بالنسبة لبقية العالم”. وأضاف أن هذا دفع اليورو للانخفاض مقابل الدولار.

تعليقات فاضحة

كَمْا تلقى الدولار دعماً من التعليقات المتشددة من صانعي السياسة الفِيْدراليين استجابةً للمؤشرات المبكرة التي تشير إلَّى أن التضخم فِيْ الولايات المتحدة ربما يكون قد بلغ ذروته.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ ريتشموند، توماس باركين، لشبكة CNBC يوم الجمعة الماضي أنه يود أن يرى التضخم يتجه نحو هدف بنك الاحتياطي الفِيْدرالي البالغ 2 فِيْ المائة “لبعض الوقت” قبل إيقاف رفع سعر الفائدة.

انخفض اليوان الداخلي إلَّى أدنى مستوى له فِيْ أسبوع واحد عَنّْد 6.7696 للدولار، مقارنة بالإغلاق السابق عَنّْد 6.7430، بعد أن خفض بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع تكاليف الاقتراض على القروض متوسطة الأجل وأداة سيولة قصيرة الأجل للمرة الثانية هذا. عام.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات متنافسة بنسبة 0.25 فِيْ المائة إلَّى 105.96، معززًا مركزه بالقرب من منتصف نطاقه خلال هذا الشهر.

سينظر المحللون فِيْ محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، المقرر يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من القرائن حول ما يفكر فِيْه صانعو السياسة، بينما ستعطي بيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة بعض الأفكار الجديدة حول صحة الاقتصاد.

وتراجع اليورو 0.24 بالمئة إلَّى 1.0232 دولار متأثرا بالمتاعب التي تواجه أوروبا بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا والبحث عَنّْ مصادر طاقة غير روسية والأضرار التي لحقت بالاقتصاد الألماني من قلة الأمطار.

الذهب أقل لمعانًا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انتعاش الدولار، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مما يزيد الضغط على المعدن الأصفر.

وتراجع الذهب فِيْ التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلَّى 1791.33 دولار للأوقية بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنحو 1.6 بالمئة الأسبوع الماضي. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلَّى 1807.30 دولار.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يحد من جاذبية المعدن الأصفر غير المربح.

وقال محللو ANZ فِيْ مذكرة “سجل الذهب مكاسبه الأسبوعية الرابعة على التوالي وسط تراجع الضغوط التضخمية. ومع ذلك، قد تكون هذه المشكلات نفسها سلبية فِيْ النهاية”.

أما بالنسبة للمعادن النفِيْسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 1.2 فِيْ المائة إلَّى 20.57 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 1.3 فِيْ المائة إلَّى 950.37 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عَنّْد 2222.23 دولارًا.