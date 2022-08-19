قوة الدولار تعصف ببريق الذهب.. أول خسارة أسبوعية فِيْ شهر

تراجعت أسعار الذهب إلَّى أدنى مستوى لها فِيْ ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وكانت فِيْ طريقها لتسجيل أول خسارة أسبوعية لها فِيْ شهر.

ويأتي هذا التراجع فِيْ ظل ارتفاع الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

بحلول الساعة 0940 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلَّى 1753.84 دولارًا للأوقية، منخفضًا للجلسة الخامسة على التوالي، فِيْما قد يكون أطول سلسلة خسائر متتالية منذ نوفمبر 2022.

كَمْا تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلَّى 1767 دولارًا.

ضغوط متزايدة

تعرضت أسعار الذهب لضغوط بسبب عودة الدولار إلَّى المكاسب والارتفاع المطرد فِيْ عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلَّى انخفاض المعدن الأصفر غير العائد بنسبة 2.7٪ هذا الأسبوع.

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق فِيْ Oanda، إن المعدن الثمين “أظهر بعض المقاومة خلال الأسبوع الماضي فِيْ بعض الأحيان وقد يرتد بسرعة إذا تراجعت زيادة الدولار.”

قال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفِيْدرالي يوم الخميس إن البنك المركزي بحاجة إلَّى مواصلة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.

الفائدة المرتفعة

يتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يؤدي إلَّى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك المعدن الأصفر، الأمر الذي لا يحقق عائدًا.

ومن بين المعادن النفِيْسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية 1.5 بالمئة إلَّى 19.23 دولارًا للأوقية وخسرت نحو 7.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، فِيْما قد يكون أكبر خسارة منذ سبتمبر 2022.

وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلَّى 902.84 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلَّى 2144.85 دولار، ويتجه المعدنان إلَّى تسجيل خسارة أسبوعية أيضا.