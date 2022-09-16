“قوة سيبيريا 2”.. خط غاز يربط روسيا بالصين ويهدد “نورد ستريم 2” للأبد

لم يعد خط أنابيب الغاز نوردستريم 2، الذي كان فِيْ يوم من الأيام حلماً للأوروبيين، خياراً خالداً بعد أن وافقت روسيا والصين على إطلاق “قوة سيبيريا 2”.

وينظر إلَّى “باور أوف سيبيريا 2” على أنه بديل لخط أنابيب “نورد ستريم 2” الذي تم بناؤه لنقل الغاز الروسي إلَّى أوروبا لكنه تم التخلي عَنّْه بعد الحرب مع أوكرانيا، بحسب ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي.

“قوة سيبيريا 2”

تتفاوض روسيا منذ سنوات عديدة مع الصين لبناء خط أنابيب “باور أوف سيبيريا 2” بهدف تزويد بكين بالغاز الروسي.

وكان نوفاك قد أكد فِيْ وقت سابق الخميس، على هامش زيارة لأوزبكستان، أن موسكو وبكين ستوقعان قريبًا اتفاقيات تستورد بموجبها الصين من روسيا “50 مليار متر مكعب من الغاز” سنويًا عبر خط أنابيب “باور أوف سيبيريا 2″، التي سيبدأ بناؤها فِيْ عام 2024.

وتعادل هذه الكَمْية من الغاز الروسي تقريباً السعة القصوى لخط أنابيب “نورد ستريم 1” وهِيْ 55 مليار متر مكعب سنوياً.

هذا الخط الاستراتيجي الذي يربط روسيا بألمانيا، والذي توقف عَنّْ العمل منذ 2 سبتمبر، والذي يمر من خلاله ثلث شحنات الغاز الروسي إلَّى الاتحاد الأوروبي.

من المقرر أن ينقل خط أنابيب Power of Siberia 2 الغاز الروسي إلَّى الصين، جزئيًا عبر منغوليا.

تهديد نورد ستريم -2

وهكذا تبنت استراتيجية الطاقة الروسية هذا المشروع كبديل لمشروع نورد ستريم 2، المشروع الذي دعمته ألمانيا منذ فترة طويلة رغم الاعتراضات الأمريكية القوية، لكنه لم يدخل الخدمة فِيْ النهاية، حيث وافق الغربيون على دفنه بعد ذلك. بدء الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ نهاية فبراير.

من جهة أخرى، أعلن نوفاك، الخميس، أن صادرات الغاز الروسي إلَّى الاتحاد الأوروبي “ستنخفض بمقدار 50 مليار متر مكعب” فِيْ عام 2022.

فِيْ مقابل هذا التخفِيْض، ستزيد شركة غازبروم الروسية الحكومية، التي تشغل خط أنابيب “باور أوف سيبيريا 1″، الذي ينقل الغاز منذ نهاية عام 2022 من حقل شاناندينا (ياقوتيا) الروسي إلَّى شمال شرق الصين، شحناته “لتصل إلَّى” 20 مليار متر مكعب من الغاز “سنويا. بحسب الوزير الروسي.

وأوضح أن هذه الزيادة الكبيرة فِيْ القدرة على التصدير إلَّى الصين ستتم بعد ربط حقل كوفِيْتكا بالقرب من بحيرة بايكال فِيْ أوائل عام 2023 بخط أنابيب “باور أوف سيبيريا 1”.

فِيْ عام 2025، عَنّْدما يصل خط الأنابيب هذا إلَّى طاقته الكاملة، سيكون قادرًا على نقل 61 مليار متر مكعب سنويًا، أي أكثر من نورد ستريم 1، منها 38 مليار متر مكعب ستستوردها الصين بموجب عقد رئيسي أبرم فِيْ 2014 بين غازبروم ونظيرتها الصينية سي إن بي سي. “.

كَمْا وقعت اتفاقيات مع بكين لبناء طريق عبور جديد من فلاديفوستوك فِيْ أقصى شرق روسيا إلَّى شمال الصين، أي “10 مليارات متر مكعب من الغاز الإضافِيْ سنويًا”، بحسب ما أعلن الوزير الروسي الخميس.