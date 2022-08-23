قوة عظمى بأفق عصر الهِيْدروجين.. ألمانيا وكندا تؤسسان لتحالف طويل الأمد

أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أنه يبدو أن ألمانيا وكندا فِيْ طريقهما لتأسيس تحالف هِيْدروجين طويل الأمد.

قال شولتز يوم الثلاثاء خلال مؤتمر اقتصادي فِيْ مدينة تورونتو الكندية “اليوم يمكن لبلدينا مرة أخرى كتابة التاريخ التكنولوجي والعلمي”، مضيفًا أن هذا ينطبق على استخدام الهِيْدروجين أو إنتاج الأمونيا من الكهرباء الخضراء.

يخطط البلدان لإبرام اتفاقية لتعزيز التعاون فِيْ مجال الهِيْدروجين مساء اليوم فِيْ منطقة نيوفاوندلاند الكندية.

خلال ظهُوره مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال شولتز إن كندا لديها “إمكانات غير محدودة تقريبًا لتصبح قوة عظمى فِيْ مصادر الطاقة المتجددة والإنتاج المستدام للمواد الخام.”

وأضاف أن “ألمانيا من جانبها مستعدة لأن تصبح أحد أقرب شركائك”. اقترح شولز أن أفضل مصطلح لوصف هذه العلاقة الثنائية قد يكون “القرابة”. بيتنا له مكان آخر، أكثر من معظم أجزاء العالم الأخرى “.

يخطط شولز وترودو للسفر إلَّى نيوفاوندلاند فِيْ الشرق فِيْ وقت لاحق اليوم. ومن المقرر أن يوقع اتفاق للتعاون فِيْ إنتاج ونقل الهِيْدروجين فِيْ ستيفنفِيْل. ويرافقهم فِيْ الجولة وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك. تعتبر نيوفاوندلاند موقعًا مناسبًا لإنتاج الهِيْدروجين الأخضر، وهِيْ عملية يتم تنفِيْذها بمساعدة الطاقة المتجددة. فِيْ نيوفاوندلاند ذات الكثافة السكانية المنخفضة، هناك وفرة من الرياح ومساحة كبيرة لإنتاج الكهرباء.

لا تنتج غازات الدفِيْئة عَنّْد استخدام الهِيْدروجين. ومع ذلك، فإن إنتاجه يتطلب تقسيم الماء إلَّى هِيْدروجين وأكسجين، الأمر الذي يتطلب قدرًا كبيرًا من الطاقة. يعتبر هذا التحليل الكهربائي صديقًا للمناخ فقط إذا تم استخدام الطاقة المستدامة لإنتاجه، مثل الكهرباء من الشمس أو الرياح.

يمكن أن يلبي الهِيْدروجين الأخضر ربع (25٪) احتياجات الطاقة فِيْ العالم بحلول عام 2050 بمبيعات سنوية تبلغ 770 مليار دولار، ويتوقع مجلس الطاقة العالمي أنه بحلول عام 2025، يمكن أن تغطي استراتيجيات الهِيْدروجين الوطنية البلدان التي تمثل أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. . منه.

فِيْ الآونة الأخيرة، زادت العديد من البلدان من قدراتها فِيْ إنتاج الهِيْدروجين، بما فِيْ ذلك كندا وفرنسا واليابان وأستراليا والنرويج وألمانيا والبرتغال وإسبانيا وتشيلي والصين وفنلندا. فِيْ السنوات الأخيرة، أطلق عدد من الدول والتكتلات استراتيجيات للاستثمار فِيْ الهِيْدروجين، وأبرزها خطة الاتحاد الأوروبي للهِيْدروجين الأخضر فِيْ يوليو 2022.