قوة نوعية تنافسية.. 73.5% مساهمة القطاعات غير النفطية باقتصاد الإمارات

ارتفعت مساهمات القطاعات غير النفطية فِيْ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة إلَّى 73.5٪ بنهاية الربع الأول من عام 2022.

ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته الدولة فِيْ تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فِيْ بيانات صدرت اليوم، أن مساهمات الصناعات الاستخراجية، بما فِيْ ذلك النفط والغاز، فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة تراجعت فِيْ نهاية الربع الأول من العام الجاري إلَّى 26.5٪، وهِيْ فِيْ تتماشى مع السياسات الاقتصادية للدولة لتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي. ترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.

وبحسب التنافسية والإحصاءات، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة بنسبة 8.44 فِيْ المائة إلَّى 399.198 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 368.11 مليار درهم فِيْ الربع الأول من عام 2022، فِيْ حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي فِيْ الربع الأول من عام 2022. وزادت الأسعار الجارية بنسبة 22.36٪ من 351.99 مليار درهم إلَّى 430.7 مليار درهم.

أشارت التنافسية والإحصاء إلَّى أن الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة ارتفع بنسبة 8.84٪ إلَّى 293.386 مليار درهم فِيْ الربع الأول من العام الجاري، مقابل نحو 269.54 مليار درهم فِيْ الربع الأول من عام 2022، فِيْما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي فِيْ الوقت الحالي. وارتفعت الأسعار بنسبة 16.09٪ من 273.057 مليار درهم إلَّى 316.99 مليار درهم.

وبحسب التنافسية والإحصاء، بلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية، بما فِيْ ذلك النفط الخام والغاز، فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 105.81 مليار درهم فِيْ الربع الأول، فِيْما بلغت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح السيارات والدراجات النارية 49.84. مليار درهم بنمو 8٪ والصناعات التحويلية 42.54 مليار درهم بزيادة 8٪ والأنشطة المالية والتأمينية 35.57 مليار درهم بزيادة 8.3٪ والتشييد والبناء 32.29 مليار درهم والإدارة العامة والدفاع. والضمان الاجتماعي الإجباري 22.3 مليار درهم.

وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 21.57 مليار درهم بزيادة 6.9٪، والتخزين بنحو 19.3 مليار درهم، بنمو 31.6٪، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والأنشطة الإدارية والخدمات المساندة 17.7 مليار درهم بزيادة. 17.1٪، والأنشطة الفندقية والغذائية 10.05 مليار درهم بزيادة 35.3٪، والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 8.39 مليار درهم والزراعة والغابات والصيد 6.46 مليار درهم والتعليم 5.88 مليار درهم.

زادت مساهمة أنشطة صحة الإنسان والخدمات الاجتماعية إلَّى 5،027 مليار درهم بنمو 16.5٪، ونحو 2.69 مليار درهم للأنشطة المنزلية كصاحب العمل بزيادة 11.7٪، إضافة إلَّى 1.906 مليار درهم للفنون والترفِيْه. والترويج والأنشطة الخدمية الأخرى بنحو 1.9 مليار درهم بزيادة 5.9٪.