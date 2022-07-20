قياس نتائج التحصيلي 1443 للاستعلام عن نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الورقية

قياس نتائج إنجازي 1443عدد كبير من الطلاب ينتظرون. نتائج اختبار الأداء ما هُو التاريخ الذي تم الإعلان عنه عرض النتائجهذه الاختبارات مهمة للطلاب الراغبين فِيْ دخول الجامعات والكليات، وهذا الاختبار يؤهلهم لدخول الجامعة بمؤهلات معينة. لذلك يتوقع عدد كبير من أولياء الأمور السعوديين اختبارات القياس داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، لأنها تحدد مستوى الطالب وكيفِيْة قبوله فِيْ الجامعة التي يريدها. ينتظر الطلاب من مواطني المملكة نتيجة القياس المتوقع ظهُورها فِيْ 20 يوليو 2022.

قياس نتائج إنجازي 1443

العديد من الطلاب وأولياء الأمور ينتظرون. نتائج الإنجاز ومن المقرر أن تظهر يوم الأربعاء. رَابِطْ للتحقق من النتائج أعلن قياس، أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحقيق الفترة الأولى والثانية، وسيتم إرسال رسائل نصية إلى جميع الطلاب بالنتائج، وسيصادف ذلك يوم الأربعاء العشرين من شهر يوليو، لكنكَمْ ستتمكنون من رؤيتها. جميع النتائج من خلال رَابِطْ التسجيل للامتحانات، وستقوم بذلك عن طريق الدخول إلى الصفحة الرئيسية للمركز الوطني للقياس.

استشر نتائج قياس الإنجاز

من خلال إجراءات بسيطة وغير معقدة، ستتمكن من الحصول على النتائج بمجرد ظهُورها، ولكن يجب اتباع بعض الإرشادات للحصول على النتائج للطالب، وهِيْ كالتالي

دخول الموقع لمركز القياس الوطني .

. أدخل الاسم وكلمة المرور المسجلين فِيْ قياس للدخول إلى الموقع.

انتقل إلى أيقونة الاختبارات ثم اختر النتائج.

يرجى كتابة كافة التفاصيل المطلوبة والبيانات صحيحة.

استمر فِيْ البحث عن النتائج والنتائج الخاصة بهذا المستخدم.

سيُظهر لك أيضًا جميع درجات الطالب.

التشاور حول نتائج قياس إنجازات ثقتنا

يمكنك استخدام تطبيق توكلنا من هاتفك المحمول حتى تحصل على النتائج بمجرد ظهُورها، مع القيام ببعض الإجراءات التي يمكن أن تساعدك فِيْ الحصول على نتيجة قياس 1443. أخبرني، ستظهر فِيْ تطبيق توكلنا، وستكون كذلك على الفور بمجرد ظهُور النتائج.