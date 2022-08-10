“قيامة الساحرات” أضخم عمل درامي سعودي لـ آيدا القصي وسمية رضا.. هذه قصته

تستعد الممثلتان السعوديتان عايدة القصي وسمية رضا للمشاركة فِيْ أحد أكبر الإنتاجات فِيْ تاريخ الدراما السعودية، مسلسل قيامة الساحرات.

أعلنت مجموعة MBC عَنّْ بدء تصوير المسلسل الخيالي، مع طاقم سعودي، حيث تستند أحداثه إلَّى سلسلة من الروايات الخيالية للكاتب السعودي أسامة المسلم، “بساتين عربستان”، وقد أقيمت الأحداث فِيْ الجزيرة العربية. شبه الجزيرة، خلال حقبة تاريخية غارقة فِيْ الأقدام.

يتميز العمل المنتظر بأغلى مؤثراته البصرية فِيْ الدراما السعودية، فِيْ حين يتم تصوير مشاهد الأكشن فِيْ ثلاثة مواقع، كل منها يضم “استوديو” ضخم بني لهذا الغرض، بما فِيْ ذلك استوديو الأفلام لأكبر المشاهد الخارجية التي تدور أحداثها فِيْ المملكة. .

ستعرض أول موسم لها من 10 مواسم تبدأ فِيْ نهاية هذا العام.

تدور القِصَّة حول معركة ملحمية بين قبيلتين ساحرتين بقيادة ساحرتين قويتين أفسار والدجاع.

تدور أحداث المسلسل الخيالي حول ساحرتين لم يكن صعودهما إلَّى هرم القيادة سهلاً، حيث نشأتا فِيْ عالم يهِيْمن عليه السحرة الذكور، الذين يحتكرون علوم وتعاليم السحر بينهم، ويمنعون النساء من التعلم. . أو مارسها، ولكن “أفصار” و “دعاء”.

بعد المرور بظروف قاسية، تمكنوا من الوصول إلَّى أسرار السحر ومعرفة أسراره وإثبات تفوقهم على الرجال فِيْ هذا المجال، حتى يتمكن كل منهم فِيْما بعد من تكوين قبيلة السحرة الخاصة بهم، وقيادتهم لمواجهة بعضهم البعض. . القبيلة الأخرى فِيْ حرب ملحمية تهدف إلَّى الحصول على المزيد من الصلاحيات والقراصنة لحماية أنفسهم.

المسلسل من إخراج المرشحين الإيرلنديين لجائزة إيمي ديكلان أو-دواير وكريغ بيكلز، بينما من إنتاج دومينيك بارلو والمنتج المنفذ زينب أبو السمح.

منذ لحظة الإعلان عَنّْ بدء تصوير أحداث المسلسل، أثار المسلسل جدلاً كبيراً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين متابعيه ومنتقديه، فِيْما ينتظر الكثيرون عرض مواسمه الأولى للحكَمْ عليه.

وبالعودة إلَّى بطلة المسرحية، إيدا القصي، ممثلة سعودية شابة، بدأت مسيرتها الفنية عام 2022 من خلال مسلسل سعودي أوريم، وحظي دورها بإعجاب كبير، ومن أبرز أعمالها أيضا دوره فِيْ مسلسل “ايال نوف” الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد.

أما سمية رضا فهِيْ ممثلة سعودية شاركت فِيْ بعض الأعمال الفنية أبرزها مسلسل رشاش، ومسلسل بوكسينغ جيرلز 2، ومسلسل جبل حارس.