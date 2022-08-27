قيس سعيد قمة “تيكاد 8” حدث تاريخي لانتشال أفريقيا من الفقر والبؤس

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلَّى ضرورة قيام المشاركين بوضع حلول من شأنها أن تمكن الشعوب الأفريقية من تحقيق آمالها وتطلعاتها وأحلامها.

جاء ذلك فِيْ كلمة ألقاها فِيْ افتتاح مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية “تيكاد 8”.

وأكد سعيد أن هذه القمة حدث تاريخي يجمع الدول الأفريقية واليابان، وهِيْ فرصة لدول الاتحاد الإفريقي للنظر فِيْ أسباب الفقر والبؤس وعدم نجاح هذه الدول فِيْ تغيير أوضاعها. القارة خلال القمة.

واعترف سعيد بأن هذا النجاح الذي حققته اليابان يستحق التنويه والتقدير، مشددا على ضرورة البحث عَنّْ السبل التي تمكن القارة الأفريقية من تحقيق أحلامها.

وشدد على أن الثروة فِيْ إفريقيا عديدة ولكن للأسف من المفارقة أن مظاهر الفقر والبؤس حاضرة ومتفاقمة.

وأكد عزمه على إيجاد حلول مرضية وشروط مناسبة للاستثمار فِيْ ظرف يتيح للمستثمرين الاستثمار وهم آمنون فِيْ ثرواتهم واستثماراتهم.

وأكد أن إفريقيا تشهد العديد من المآسي منذ سنوات نتيجة عدم الاستقرار.

وقال سعيد “سنعمل على إيجاد الحلول القانونية والظروف المناسبة التي تسمح للمستثمرين بالاستثمار وهم آمنون فِيْ ثرواتهم واستثماراتهم”.

وأكد سعيد على ضرورة بناء مجتمعات عادلة فِيْ القارة الأفريقية.

وتابع “عقد هذا المؤتمر مع اليابان ليس صدفة، خاصة أنها دولة حققت الكثير فِيْ وقت قصير … وعلينا أيضًا تحدي الوقت”، على حد تعبيره.

30 مليار دولار

بدوره، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فِيْ خطاب ألقاه من بعيد، لقد مرت ست سنوات على مشاركتي فِيْ TICAD 6، الذي عقد فِيْ نيروبي، وحماسه منذ ذلك الوقت لتنمية أفريقيا لا يزال قويا .

وأكد سعادته بتأسيس التيكاد 8 فِيْ تونس، موضحا أن سكان إفريقيا سيشغلون ربع سكان العالم فِيْ عام 2050.

وأشار إلَّى أن اليابان شريك لإفريقيا لتنمو معها وتساهم بقوة فِيْ نمو إفريقيا، موضحا أن بلاده ستتبنى نهجا خاصا من خلال التركيز على الموارد البشرية.

وأكد أن تمويل القطاع الخاص فِيْ أفريقيا مع التيكاد السبعة قد تحقق بالكامل.

وأوضح أنه سيتم ضخ 30 مليار دولار لتمويل المشاريع فِيْ السنوات الثلاث المقبلة من خلال تشجيع الاقتصاد الأخضر والشركات الناشئة ورفع مستوى معيشة الناس.

فِيْ فبراير 2022، حصلت تونس على الموافقة على استضافة مؤتمر TICAD 8، الذي سيعقد يومي 27 و 28 أغسطس، بمشاركة حوالي 5000 مشارك من اليابان ومن القارة الأفريقية. يمثل مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية فِيْ إفريقيا “تيكاد 8” الذي سيعقد فِيْ العاصمة التونسية فرصة استثمار ودبلوماسية مهمة لتونس بعد تدهُور الوضع الاقتصادي فِيْ البلاد نتيجة العقد الماضي.