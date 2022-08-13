مصر تكشف حقيقة استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي، تناقلت وسائل الإعلام المصرية خبر استقالة طارق عامر رئيس البنك المركزي، إذ يعد من الشخصيات البارزة جدا في جمهورية مصر العربية، والذي يعمل الكثير من المناصب الكبيرة، كما تفاعل الكثير من الأشخاص مع هذا الخبر الغريب المفاجئ من نوعة، مما زادت عمليات البحث حول حقيقة استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي.

من هو طارق عامر ويكيبيديا

بعد طارق عامر شخصية مصرية الجنسية، عمل في العديد من المناصب، ومن أبرزها محافظ البنك المركزي، لعام 2015، وهو من مواليد 1967، ويبلغ العمر 55 عام تزوج من داليا خورشيد، وأنجب منها العديد من الأبناء، تخرج طارق عامر من الجمعة الأمريكية تخصص ادارة أعمال، وقد ترأس رئاسة البنك المركزي، وفي الآونة الأخيرة ، كما قام بالكثير من الأعمال منها أحدث تغير طفيف في شعل العشرين الجنية، وحرر سعر صرف الجنيه بالكامل، مما تداول الكثير من الصحف خبر استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي.

حقيقة استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي

أعلنت الحكومة المصرية قبل ساعات حول حقيقة استقالة طارق عام من منصبه، التي انشرت في مساء يوم الجمعة، في بيان توضيحي لها، كما انفت كافة المعلومات التي تم تداولها حول خبر استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي، واعدته اشاعات، وطالبت بعدم نشر هذه بين الناس، والجدير بالذكر أم طارق عامر، شخصية كبيرة، ومرموقة وله العديد من الانجازات في مناصبه

أعمال طارق عامر

عمل طارق عامر الكثير من الاعمال والمناثب ومن أبرز الأعمال التي قام بها الدكتور طارق عامر:

عاد طباعة الجنية الورق ونصف الجنية

قام بتغيير طفيف في شكل عشرين جنية وخمسين جنيهاً

تحرير سعر صرف الجنيه بالكامل يتم تحديده حسب قوى العرض والطلب في سوق المال (تعويم الجنيه)

انتشر الكثير من الاخبار في مساء يوم الجمعة خبر استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي، عن العمل، حيث صرحت الحكومة المصرية عبر بيان لها، بأن كافة الأخبار التي تم تداولها بشأن استقالة طارق عامر عارية عن الصحة.