قيمة درجة الاجتياز في التحصيلي 1444 ، لقد اثار تسائلات العديد من الأشخاص حول التعرف على القيمة التي تتعلق بالإجتياز في الإمتحان التحصيلي ، حيث يعد المركز الوطني للقياس داخل المملكة العربية السعودية بقيامه بعمل اختبارات تختص بالقبول الجامعي داخل المملكة العربية السعودية، بما في ذلك اختبار التحصيل واختبار القدرة، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات عبر النقاط القادمة .

ما هو اختبار التحصيل

اختبار التحصيل هو أحد اختبارات القبول في الجامعات السعودية، حيث يقع اختبار التحصيل ضمن المركز الوطني للقياس، والذي يحدد طبيًا ومدته وتاريخ الاختبار بما يراه مناسباً لرؤية المملكة 2030. مستوى الطالب المعرفي والعلمي.

ما هي درجة النجاح في التحصيل الدراسي

لا توجد درجة محددة لاجتياز الاختبار التحصيلي، حيث أن الاختبار لا يشمل فشل الطالب أو نجاحه. بدلاً من ذلك، يحصل الطالب على درجة محددة من 100 يتم موازنتها من قبل الجامعات والكليات التي تم تسجيله فيها، حيث يتم تحديد مستوى الطالب بناءً على مقارنته ؛ الذي دخلوا الاختبار على النحو التالي

درجة موقف المتقدم مقارنة ببقية المتقدمين 81 وما فوق أكثر من 5٪ من المتقدمين 78 وما فوق أعلى 10٪ من المتقدمين 73 وما فوق أعلى 20٪ من المتقدمين 70 وما فوق أعلى 30٪ من المتقدمين 65 معدل 60 وما دون أقل من 30٪ من المتقدمين

كم عدد أسئلة الإنجاز

يتكون اختبار التحصيل من 160 سؤالاً، ويقسم المركز الوطني للاختبار الأسئلة إلى خمسة أقسام، يحتوي كل منها على 25 دقيقة للإجابة.

سعر التسجيل للمجموعة

يتم دفع رسوم التسجيل للتحصيل على النحو التالي

100 ريال سعودي للتسجيل المبكر للاختبار الورقي.

150 ريال عند التسجيل في الاختبار الورقي.

150 ريال سعودي للاختبار الإلكتروني أو المحاسبي.

كيفية الاستعلام عن الاختبار التحصيلي 1444

للاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي يتم اتباع الخطوات التالية

فتح رابط المركز الوطني للقياس ““.

أدخل رقم السجل المدني وكلمة المرور في الحقول المطلوبة.

النقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

انقر على نتائج استعلام الخدمة.

حدد الاختبار المراد الاستعلام عنه وهو اختبار التحصيل.

تحديد آلية البحث إما برقم السجل المدني أو رقم المشترك.

أدخل الرقم المطلوب ورمز التحقق بشكل صحيح.

انقر على أيقونة البحث.

نسبة الإنجاز المطلوبة في الجامعات السعودية

الجامعات في المملكة العربية السعودية لديها نسبة اختبار تحصيل محددة للقبول في إحدى كلياتها، وهي كالتالي

جامعة الملك فيصل كليات الطب 40٪. هندسة 40٪. كمبيوتر 40٪.

جامعة الملك خالد الكليات العلمية 30٪.

جامعة الملك عبدالعزيز السنة التحضيرية المسار العلمي والأدبي 20٪.

جامعة الملك سعود الكليات الصحية 40٪.

جامعة الملك فهد تتطلب جميع الكليات 50٪ من إنجازي.

جامعة الإمام محمد بن سعود كلية الطب 40٪. علوم الحاسب 30٪. هندسة 40٪.

جامعة غزة الكليات العلمية 25٪.

جامعة الدمام كليات الطب 40٪. هندسة 40٪. كمبيوتر 40٪.

كلية الجبيل الصناعية جميع الكليات 35٪.

كلية الجبيل الجامعية جميع الكليات 40٪.

جامعة أم القرى الكليات العلمية 20٪. كفاءات تخصص اللغة الإنجليزية 20٪. باقي الكليات 20٪.

نسبة جامعة حفر الباطن المسار الصحي 77.01٪ كلية العلوم 69.655٪ كلية الآداب 73.815٪ إدارة الأعمال والتمويل 74.885٪ المسار العلمي والهندسي 70.126٪

نسبة جامعة الباحة كلية التربية 80٪ كلية العلوم والآداب بالمندق 70٪ – كلية العلوم والآداب بقلوة 70٪ – كلية العلوم والآداب ببلجرشي 70٪ كلية المخواة للعلوم والآداب 70٪

جامعات الرياض 1444 30٪ النسبة المئوية لاختبارات التحصيل.

الجامعة الإسلامية الكليات العلمية 20٪ للإنجاز.

جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الكليات الصحية 40٪. جميع الكليات ماعدا الكليات الصحية 20٪.



رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب

يمكنك الدخول من خلال الرابط الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب “” والاطلاع على أهم شروط وضوابط وآليات التسجيل لامتحانات القبول بالجامعة في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التسجيل والاستعلام عن النتائج مباشرة من خلال رقم السجل المدني أو رقم الهوية.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور اعلاه حول التعرف على قيمة درجة الاجتياز في التحصيلي 1444 ، و رابط هيئة تقويم التعليم والتدريب و نسبة الإنجاز المطلوبة في الجامعات السعودية ، و