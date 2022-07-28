قيمة دعم مربي الماشية 1444 وزارة البيئة والمياه والزراعة “توضح” القيمة المستحقة والشُروطْ

تم الإعلان عن قيمة دعم حفظة الثروة الحيوانية المهتمين بشريحة كبيرة من مواطني المملكة الذين يعملون فِيْ هذا المجال، ويعتبر برنامج دعم الثروة الحيوانية أحد البرامج التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. الجزيرة العربية، لمساعدة أصحاب المزارع المبتدئين وتقديم الفوائد لهم، طالما استمروا فِيْ تربية الماشية. كَمْا يزودهم البرنامج بالمساعدة المالية لمساعدتهم على شراء علف الماشية ووسائل أخرى للمساعدة فِيْ تعزيز تربية الماشية الصحية، وتزويد الأطباء البيطريين بالتفتيش الدوري.

العوامل التي تحدد قيمة دعم مربي الماشية 1444

وبحسب تصريحات وزارة البيئة والمياه والزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فإن قيمة دعم مربي المواشي التي يستحقها الإنسان تتحدد بناءً على عدة عوامل. البيانات التالية مفصلة أدناه

أكدت وزارة البيئة والمياه عدم وجود قيمة ثابتة للمربين، حيث تختلف هذه القيمة باختلاف عدد الماشية التي يمتلكها كل شخص.

يتم تحديد المستحق أيضًا بناءً على نوع العجول التي يربيها المربي، حيث توجد أنواع من الماشية تستحق قيمة دعم أعلى من الأنواع الأخرى.

دخل الشخص الذي يربي الماشية هُو أحد العوامل التي تحدد مقدار القيمة أيضًا.

تحدد أسعار مبيعات الماشية فِيْ الأسواق حول العالم أيضًا قيمة المساعدة للمربين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

شُروطْ الحصول على مساعدات الثروة الحيوانية

كثير من الناس الذين يرغبون فِيْ الاستفادة من قيمة المنفعة يسألون مربي الماشية فِيْما يتعلق بالشُروطْ المطلوبة للحصول على الدعم، وضعت وزارة البيئة والمياه بالمملكة العربية السَعُودِيْة هذه الشُروطْ على النحو التالي