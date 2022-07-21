قيمة مكافأة جامعة الأميرة نورة دبلوم 1444 ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول التعرف على مكافأة جامعة الأميرة نورة دبلوم والشرط الخاص بها ، ويعد ذلك الامر من الامور التي تشغل إهتمام الكثير من الطلاب ، والمكافأة الخاصة جامعة الأميرة نورة دبلوم التي يتلقاها الطلاب عبر جامعة الأميرة نورة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعطى جامعة الأميرة نورة بشكل سنوي للطلبة والطالبات الذين استطاعوا استيفاء جميع المعايير التي أعلنتها الجامعة ، تابعوا معنا .

جامعة الأميرة نورة بالمملكة العربية السعودية

جامعة الأميرة نورة جامعة نسائية فقط. تأسست في عهد عبد الله بن عبد العزيز، وسميت جامعة الرياض للبنات، ثم تم تغيير الاسم إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. تتميز جامعة نورا في المملكة العربية السعودية بأنها من أقدم الجامعات التي تضم كليات وتخصصات متنوعة.

كم مكافأة دبلوم جامعة الأميرة نورة 1444

يكون الراتب الشهري لطالبات جامعة الأميرة نورة لبرامج الدبلوم كما يلي

1000 ريال سعودي للتخصصات (الصحة، العلوم، الحاسب الآلي وعلوم المعلومات، التصميمات والفنون، الإدارة والأعمال، الهندسة).

850 ريال سعودي للتخصصات (أدب، لغات، تعليم، خدمة اجتماعية، قانون، تطبيقي).

خصم (10) ريال سعودي من الراتب الشهري لصندوق الطالبات.

متى سيتم قطع راتب جامعة الأميرة نورة

ينقطع الراتب الشهري لجامعة الأميرة نورة في الحالات التالية

عندما يتجاوز الطالب مدة البرنامج الدراسي المحدد من قبل الجامعة.

يتم قطع المكافأة عندما يؤجل الطالب الفصل الدراسي أو يعتذر عن الفصل.

في حالة الانقطاع المفاجئ عن المدرسة.

تتوقف المكافأة عندما يكون المعدل التراكمي أقل من 2.

تاريخ صرف الراتب الشهري بجامعة الأميرة نورة 1444

لم تحدد الجامعة بعد موعد صرف الراتب الشهري، لكن من المعروف أن جامعة الأميرة نورة تودع الراتب الشهري في حساب المواطن تلقائيًا خلال الفترة ما بين 26 و 28 من كل شهر ميلادي.

شروط مكافأة جامعة الأميرة نورة 1444

حُددت شروط حصول الطالبة بجامعة الأميرة نورة على الجائزة على النحو التالي

يشترط أن يكون الطالب طالبًا منتظمًا خلال ساعات الجامعة.

أن تكون الطالبة سعودية أو من أم سعودية.

أن تكون طالبة منحة رسمية من خارج المملكة (منحة خارجية – منحة جزئية) فقط.

أن لا يقل المعدل التراكمي الجامعي للطالب عن (2) من (5).

يتم صرف الجائزة خلال مدة البرنامج الدراسي.

الرابط الرسمي لجامعة الأميرة نورة

الدخول على الموقع الرسمي لجامعة الأميرة نورة “” وقراءة تعليمات الجامعة ورؤيتها المستقبلية وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها من خلال البرامج التعليمية المختلفة.

وفي الختام لمقالنا ذها نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة اعلاه حول قيمة مكافأة جامعة الأميرة نورة دبلوم 1444 ، و الرابط الرسمي لجامعة الأميرة نورة ، و شروط مكافأة جامعة الأميرة نورة 1444 ،و تاريخ صرف الراتب الشهري بجامعة الأميرة نورة 1444 .