أعلنت خمس شركات صينية، بما فِيْ ذلك اثنتان من أكبر مجموعات النفط فِيْ البلاد، انسحابها من بورصة نيويورك يوم الجمعة.

وقالت سينوبك وبتروتشاينا – إحدى أكبر مجموعات الطاقة فِيْ العالم – فِيْ بيانين منفصلين إنهما ستتقدمان بطلب “للانسحاب الطوعي” من سوق الأسْهُمْ الأمريكية.

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وأصدرت إعلانات مماثلة من قبل شركة الألمنيوم الصينية “تشالكو” و “تشاينا لايف” وفرع سينوبك فِيْ شنغهاي.

تشتهر شركات البر الرئيسي للصين وهُونغ كونغ بعدم تقديم بياناتها المالية إلَّى المدققين المعتمدين من قبل السلطات الأمريكية.

يشترط قانون أقره الكونجرس الأمريكي فِيْ عام 2022 على أي شركة مدرجة فِيْ الولايات المتحدة أن تتم الموافقة على حساباتها من قبل شركة معتمدة من قبل منظمة المساءلة المستقلة.

فِيْ حالة عدم الامتثال للتشريعات، تواجه الشركات خطر إلغاء تسجيلها اعتبارًا من عام 2024. وفِيْ هذا السياق، أعلنت الشركات الخمس قرارها بالانسحاب.

وبررت قرارها بالتكلفة المرتبطة بالحفاظ على التسجيل فِيْ الولايات المتحدة بالإضافة إلَّى عبء الامتثال لالتزامات التدقيق.

المجموعات الخمس مدرجة فِيْ قائمة الشركات التي أمرها منظم السوق الأمريكي بالامتثال للالتزامات المحاسبية المفروضة وكانوا مهددين بشكل أساسي بالطرد من بورصة نيويورك.

القطاعات الاستراتيجية

قال ريدموند وونغ، المحلل الاستراتيجي فِيْ ساكسو ماركتس، لبلومبرج “تقع هذه الشركات المملوكة للدولة فِيْ قطاعات استراتيجية ويُنظر إليها على أنها تتمتع بإمكانية الوصول إلَّى المعلومات والبيانات التي قد تكون الحكومة الصينية مترددة فِيْ منحها الوصول إلَّى المنظمين الأجانب”. “.

وبحسب “بلومبيرج”، فإن نحو 300 شركة مقرها الصين وهُونج كونج بقيمة سوقية تزيد عَنّْ 2.4 تريليون دولار “معرضة للطرد من البورصات الأمريكية حيث تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات بتشديد عمليات التدقيق على الشركات.

يشار إلَّى أن شركة بتروتشاينا أُدرجت فِيْ البورصة الأمريكية عام 2000، برأسمال سوقي 135 مليار دولار، و “تشاينا لايف” عام 2003، برأسمال سوقي 98 مليار دولار، و “سينوبك كورب” عام 2000، برأسمال سوقي قدره 98 مليار دولار. القيمة السوقية 71 مليار دولار. و “شالكو” عام 2001، بقيمة سوقية 10.6 مليار دولار، و “شنغهاي سينوبك” عام 1993، بقيمة سوقية 3.9 مليار دولار.