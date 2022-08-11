قيمته 430 مليار دولار.. “النواب” الأميركي يقر غدا مشروع قانون خفض التضخم

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الأربعاء إن مجلس النواب سيقر مشروع قانون لخفض التضخم يوم الجمعة.

فِيْ رسالة إلَّى زملائها الديمقراطيين، وصفت بيلوسي مشروع القانون البالغ 430 مليار دولار الذي وافق عليه مجلس الشيوخ فِيْ نهاية الأسبوع بأنه “تشريع مصيري”.

أظهر تقرير منظمة الصحة العالمية أن أسعار المستهلكين لم ترتفع على الإطلاق فِيْ يوليو مقارنة بشهر يونيو، مما يشير إلَّى أبطأ تضخم شهري منذ أكثر من عامين مع انخفاض أسعار الوقود.

وسجل معدل التضخم السنوي فِيْ أمريكا 8.5٪ فِيْ يوليو مقابل 9.1٪ فِيْ يونيو السابق.