أضافت اجتماعات قمة مجموعة السبع (G7) قيودًا إضافِيْة على سلاسل التوريد القادمة من روسيا، خاصة فِيْ قطاعي الذهب والنفط الخام.

وأكدت مجموعة السبع، التي تجتمع فِيْ “إلماو” جنوب ألمانيا (1200 كلم) من وسط الحرب الروسية الأوكرانية، حظر واردات النفط الروسي، ما يعَنّْي أن الخام يتدفق عبر القنوات الحالية نحو أوروبا. الاتحاد والغرب سيواجهان المزيد من الضغوط.

القيود المفروضة على الذهب الروسي

أحدث إصدار فِيْ جزء سلاسل التوريد هُو قرار مجموعة السبع بفرض حظر كامل على عقود الذهب الروسية الجديدة، مما يعَنّْي أن المعدن الأصفر لن يجد طريقة لدخول العديد من الاقتصادات حول العالم.

دخل الاتحاد الأوروبي الخط، ورحب بقرار مجموعة السبع بحظر واردات الذهب الروسي، وألمح إلَّى أنه قد ينتقل إلَّى قرار مماثل فِيْ الأسابيع المقبلة، ما يعَنّْي أن سلاسل توريد الذهب ستشهد تحولات أساسية فِيْ المستقبل. فترة.

صحة المحيط

فِيْ موضوع يتعلق بسلاسل التوريد العالمية، بدأ الآلاف من السياسيين والخبراء والناشطين البيئيين اجتماعا فِيْ لشبونة يوم الاثنين بدعوة من الأمم المتحدة للعمل على الحفاظ على صحة المحيطات الهشة وتجنب “الآثار المتتالية” التي تهدد كلا من البيئة والإنسانية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من البرتغال “لسوء الحظ، لقد اعتبرنا المحيط أمرًا مفروغًا منه. نحن نواجه حاليًا ما يمكن أن أسميه حالة طوارئ المحيطات”.

يعتقد المشاركون أن امتصاص مياه المحيطات يمتص ربع التلوث بغاز ثاني أكسيد الكربون، فِيْ حين زادت الانبعاثات بنسبة 50٪ خلال الستين عامًا الماضية، كَمْا أن البحر أصبح أكثر حموضة، مما يشكل تهديدًا لاستقرار سلاسل الغذاء المائية. .

سلاسل إمدادات المياه

ونعَنّْي بسلاسل الإمداد بالمياه الثروة البحرية فِيْ البحار والمحيطات، بما فِيْ ذلك الأسماك والشعاب المرجانية والحيوانات البحرية التي تستخدم طعامًا للإنسان.

سيفتح هذا التحدي المزيد من الأزمات لسلاسل الإمداد الغذائي فِيْ جميع أنحاء العالم، خاصة وأن الموارد البحرية هِيْ مصدر رئيسي للغذاء وتدخل عشرات الاقتصادات حول العالم.

فِيْ مواجهة أزمات الإمداد العالمية، أعلنت الصين يوم الاثنين أنها عززت الإجراءات لضمان التدفق السلس للخدمات اللوجستية ودورة نقل البضائع لتحقيق الاستقرار فِيْ الصناعة وسلاسل التوريد وتنشيط الاقتصاد الأوسع.

استفادت الصين بقوة من أزمات سلاسل التوريد العالمية، لقربها من مصدر المواد الخام عالميا، وبعدها عَنّْ الأزمات المستمرة عالميا، خاصة بين الصين وأوكرانيا، مما جعلها موردا موثوقا للسلع الأولية والمصنعة. .