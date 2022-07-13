قِصَّة “أسد البحار” الملهمة.. كَيْفَ وصل جاك سعادة إلَّى قوائم المليارديرات بـ4 موظفِيْن

ومن أبرز رواد الأعمال فِيْ العالم الرائد فِيْ مجال الملاحة ونقل البضائع الفرنسية من أصل لبناني جاك سعادة.

الرجل الذي استحق، بسبب نجاحاته الكبيرة فِيْ حياته العملية، لقب “أسد البحار”، لخبرته الواسعة فِيْ مجال النقل البحري، ولتأسيسه إحدى أكبر شركات الحاويات فِيْ العالم، CMA CGM .

من هُو جاك سعادة

جاك سعادة، رجل أعمال فرنسي لبناني، كان رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA-CGM، وهِيْ شركة فرنسية لنقل وشحن الحاويات، وهِيْ ثالث أكبر شركة فِيْ العالم فِيْ هذا المجال.

ولد فِيْ مدينة بيروت اللبنانية فِيْ 7 شباط 1937. ينتمي جاك لعائلة سورية هاجرت عدة مرات من اللاذقية بسبب الاحتلال الفرنسي.

مهنة جاك سعادة الأكاديمية

بدأ جاك سعادة حياته الدراسية فِيْ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وكانت جميع مراحل دراسته فِيْ بيروت، قبل أن يسافر إلَّى العاصمة الإنجليزية لندن لدراسة الاقتصاد وتخرج عام 1957، وكانت بداية حياته الدراسية. عمل فِيْ مجال الشحن، عَنّْدما سافر إلَّى مدينة نيويورك، للانخراط فِيْ العمل فِيْ هذا المجال.

مهنة جاك سعادة

كان عام 1957 عام فاصل فِيْ حياة جاك سعادة، حيث أنهى حياته المدرسية، وقرر السفر لتجربة العمل فِيْ مجال الشحن، ولكن وفاة والده فِيْ هذا العام، عدل خطته، حيث كان عليه أن تولى مهمة إدارة شركة والده فِيْ سوريا المتخصصة فِيْ تجارة التبغ والزيتون وبذور القطن.

فِيْ عام 1978 بدأت حياة جاك سعادة فِيْ فرنسا، عَنّْدما قرر الانتقال إلَّى مرسيليا، وهناك أسس شركته CMA، وبدأت الشركة العمل مع 4 موظفِيْن فقط، وسفِيْنة واحدة فقط للشحن.

رحلة جاك سعادة مع CMA

اقتصرت خدمات الشركة المنشأة حديثًا فِيْ البداية على الخدمات البحرية بين مرسيليا وسوريا ولبنان، واستمر الوضع على ما هُو عليه حتى نشأ خلاف بين جاك وشقيقه الذي كان شريكًا فِيْ تأسيس الشركة.

ونتيجة لهذه الخلافات العائلية بين الشقيقين، انفصلت الشركة بينهما، وتولى جاك إدارتها بمفرده، وهُو ما فعله بنجاح كبير. فِيْ عام 1983، تمكن جاك سعادة من توسيع نشاط الشركة ليشمل خدمات الشحن، وتمديد خطوط الشحن التابعة للشركة لتصل إلَّى ميناء قابوس فِيْ خليج عمان.

من 1986 إلَّى 1992، امتدت خطوط الشحن التابعة لشركته إلَّى جميع الدول الآسيوية، بما فِيْ ذلك اليابان.

عزز جاك أيضًا قوة شركته من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ التي شملت مجموعة من الشركات البارزة فِيْ هذا المجال، بما فِيْ ذلك ANL و DELMAS.

وصل Jack Saadeh إلَّى ذروة نجاحه فِيْ عام 2006، عَنّْدما أصبحت CMA ثالث أكبر مجموعة شحن حاويات فِيْ العالم.

حولت CMA ثروة عائلته إلَّى 41 مليار دولار فِيْ أبريل 2022، وفقًا لتقديرات فوربس.