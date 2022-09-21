قِصَّة تأسيس الفِيْدرالي الأمريكي.. 109 أعوام على العرش

فِيْ عام 1913، فِيْ جلسة للكونغرس الأمريكي، تم الإعلان عَنّْ إنشاء نظام الاحتياطي الفِيْدرالي أو البنك المركزي للولايات المتحدة.

يتمتع الاحتياطي الفِيْدرالي بهِيْكلية ومهمة معقدة ؛ الغرض من هذا التقرير هُو المساعدة فِيْ إزالة الغموض عَنّْ الاحتياطي الفِيْدرالي ودوره فِيْ الاقتصاد، وشرح كَيْفَِيْة تطور الاحتياطي الفِيْدرالي ومهمته على مدار تاريخه البالغ 109 سنوات.

كَيْفَ بدأت

تأسس نظام الاحتياطي الفِيْدرالي بموجب قانون صادر عَنّْ الكونجرس عام 1913، مع وضع عدة أهداف فِيْ الاعتبار. ربما يكون الأهم هُو جعل النظام المصرفِيْ الأمريكي أكثر استقرارًا.

كان هذا الاستقرار مطلوبًا بعد الذعر المصرفِيْ فِيْ القرن التاسع عشر أو الأحداث التي اتسمت بفشل البنوك على نطاق واسع، وتعليق المدفوعات وفشل البنوك، وقد تم إلقاء اللوم على نطاق واسع فِيْ هذه الفزع على “عملة البلاد غير المرنة”.

خلقت الخدمات المصرفِيْة الوطنية فِيْ ستينيات القرن التاسع عشر بيئة تتكون فِيْها معظم عملة البلاد من أوراق نقدية صادرة عَنّْ البنوك الوطنية (البنوك التجارية ذات المواثيق الصادرة عَنّْ الحكومة الفِيْدرالية) ومعظم عملة الدولة.

كان مقدار الأوراق النقدية التي يمكن للبنك الوطني إصدارها مرتبطًا بكَمْية السندات الحكومية الأمريكية التي يحتفظ بها البنك.

كان عرض الأوراق النقدية غير مستجيب إلَّى حد كبير للتغيرات فِيْ الطلب، لا سيما عَنّْدما يتسبب حدث أو أخبار غير متوقعة فِيْ قلق عملاء البنوك بشأن سلامة ودائعهم و “الهروب” إلَّى بنوكهم لسحب النقود.

على الرغم من الاعتراف على نطاق واسع بالمشاكل التي يعاني منها النظام المصرفِيْ الأمريكي ودراستها طوال القرن التاسع عشر، إلا أن إصلاح النظام كان صعبًا بسبب المصالح والأهداف المتنافسة.

السنوات المبكرة

حاول قانون الاحتياطي الفِيْدرالي التعامل مع مشكلة “العملة غير المرنة” من خلال إنشاء عملة جديدة تمامًا – مذكرة الاحتياطي الفِيْدرالي – وآلية لنشر هذه الأوراق النقدية بسرعة.

أنشأ القانون نظام البنوك الاحتياطية برأس مال تقدمه البنوك التجارية الأعضاء فِيْ مناطقها المخصصة. طُلب من البنوك الوطنية شراء رأس المال من بنك الاحتياطي المحلي، وبالتالي أصبحت عضوًا فِيْ النظام مع إمكانية الوصول إلَّى القروض والخدمات الأخرى التي يقدمها البنك الاحتياطي.

يتطلب قانون الاحتياطي الفِيْدرالي من البنوك الأعضاء فِيْ الاحتياطي الفِيْدرالي الاحتفاظ باحتياطيات فِيْ شكل حسابات إيداع لدى بنك الاحتياطي المحلي.

يمكن لأي بنك عضو الحصول على ودائع إضافِيْة بالعملة أو الاحتياطي عَنّْ طريق الاقتراض من “نافذة الخصم” الخاصة بالبنك الاحتياطي.

نظام الدفع

كان لإنشاء الاحتياطي الفِيْدرالي تأثيرات عميقة على نظام الدفع فِيْ الولايات المتحدة، ليس فقط من خلال إنشاء عملة جديدة، ولكن أيضًا من خلال جعل معالجة الدفع أكثر كفاءة وأسرع.

قدمت البنوك الاحتياطية خدمات مقاصة الشيكات للبنوك الأعضاء، مما قلل من الوقت والتكلفة بالنسبة للبنوك للحصول على أموال للشيكات المودعة فِيْ بنوكها.

السياسة النقدية

شهدت السنوات الأولى للاحتياطي الفِيْدرالي أيضًا بدايات السياسة النقدية بالمعَنّْى الحديث للمصطلح ؛ لم يذكر قانون الاحتياطي الفِيْدرالي السياسة النقدية. كَمْا أنها لم تقدم معايير لتحديد معدلات خصم بنك الاحتياطي.

ومع ذلك، فقد تطلب من البنوك الاحتياطية الاحتفاظ باحتياطيات من الذهب تعادل النسب المئوية المحددة من المطلوبات والودائع القائمة.

ضمنيًا، كان القصد من هذا المطلب الحد من كَمْية العملة والقروض التي يمكن أن يصدرها بنك الاحتياطي الفِيْدرالي وبالتالي يكون بمثابة كابح للتضخم.

فِيْ عشرينيات القرن الماضي، بدأ الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ تعديل سعر الخصم وشراء وبيع الأوراق المالية الحكومية الأمريكية لتحقيق أهداف الاقتصاد الكلي.

سمح قانون الاحتياطي الفِيْدرالي للبنوك الاحتياطية بشراء (وبيع) الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، بحيث يكون للبنوك دخل من الفوائد لتغطية نفقاتها.

تميل مشتريات الأوراق المالية إلَّى خفض أسعار الفائدة وجعل الائتمان متاحًا على نطاق أوسع، بينما كان للمبيعات تأثير معاكس.

اشترى الاحتياطي الفِيْدرالي الأوراق المالية فِيْ عامي 1924 و 1927 عَنّْدما انزلق الاقتصاد إلَّى الركود. من خلال تسهِيْل شروط الائتمان الأمريكية، ساعدت عمليات الشراء أيضًا على استعادة معيار الذهب الدولي الذي تعطلت بسبب الحرب العالمية الأولى.

الكساد الكبير

تراجع الاقتصاد الأمريكي إلَّى القاع فِيْ الثلاثينيات. بلغ النشاط الاقتصادي ذروته فِيْ صيف عام 1929 وبدأ فِيْ الانخفاض بشكل حاد بعد انهِيْار البورصة فِيْ أكتوبر.

انخفض الناتج الإجمالي للسلع والخدمات بنحو 30٪، وانخفضت الأسعار بشكل حاد، وارتفع معدل البطالة إلَّى 25٪ بحلول عام 1933.

يلقي العديد من الاقتصاديين باللوم فِيْ الكساد على الاحتياطي الفِيْدرالي – وتحديداً استجابة الاحتياطي الفِيْدرالي المحدودة للذعر المصرفِيْ وتأثيراته المدمرة على الاقتصاد.

الحرب العالمية الثانية

كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتعافى من الكساد الكبير عَنّْدما دخلت الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية فِيْ ديسمبر 1941.

كانت أسعار الفائدة عَنّْد مستويات منخفضة بالفعل عَنّْدما وافق مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي على منعها من الارتفاع خلال الحرب.

أبقى الاحتياطي الفِيْدرالي العائد على السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل من الارتفاع فوق 2.5٪ وربط تلك الموجودة على سندات الخزانة قصيرة الأجل عَنّْد مستويات منخفضة طوال الحرب، مما يضمن أن وزارة الخزانة يمكن أن تقترض بمعدلات منخفضة لتمويل المجهُود الحربي.

أدى الإنفاق فِيْ زمن الحرب وتعبئة القوات المسلحة إلَّى خلق العمالة الكاملة وزيادة دخل الأسرة، مما أدى إلَّى جانب السياسات المالية والنقدية التوسعية إلَّى زيادة الضغط على الأسعار.

فِيْ محاولة للسيطرة على التضخم، تم وضع ضوابط على الأجور والأسعار، وكذلك على نمو الائتمان الخاص ؛ تمت إزالة ضوابط الأجور والأسعار فِيْ صيف عام 1946، مما أطلق العَنّْان للتضخم المكبوت.

ضغط مسؤولو الاحتياطي الفِيْدرالي من أجل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، لكن وزارة الخزانة جادلت فِيْ الحفاظ على أسعار الفائدة لإبقاء تكاليف الاقتراض الحكومية منخفضة.

تضخم كبير

بعد فترة طويلة من التضخم المنخفض والمستقر نسبيًا من أوائل الخمسينيات إلَّى منتصف الستينيات، بدأ التضخم فِيْ الولايات المتحدة فِيْ الارتفاع وكان مرتفعًا ومتقلبًا بشكل غير عادي من أواخر الستينيات حتى السبعينيات.

كَمْا يوضح المقال، “التضخم الكبير”، بحلول الستينيات، أصبح العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسات يؤمنون بمقايضة موثوقة وقابلة للاستغلال بين البطالة والتضخم، تُعرف باسم منحنى فِيْليبس.

بحلول أوائل السبعينيات، سعى صناع السياسة إلَّى طرق لاحتواء التضخم دون تشديد السياسة النقدية والتسبب فِيْ ركود. توصل الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى حل واضح مع إدارة نيكسون فِيْ شكل ضوابط للأجور والأسعار.

كان يعتقد أن ضوابط الأسعار المؤقتة يمكن أن تسحق التضخم دون الحاجة إلَّى رفع أسعار الفائدة أو إبطاء نمو المعروض النقدي.

لسوء الحظ، أثبتت ضوابط الأجور والأسعار عدم فعاليتها فِيْ السيطرة على التضخم لفترة طويلة.

الأزمة المالية

بدأت الشركات والمستثمرون يعانون من خسائر فِيْ الأصول المالية المتعلقة بالرهن العقاري ؛ مع انتشار الأزمة، عانى العديد من الشركات الكبرى من ضائقة مالية حادة واضطراب هز العديد من الأسواق المالية.

اتخذ بنك الاحتياطي الفِيْدرالي عدة إجراءات لمكافحة الأزمة وتقليل تأثيرها على الاقتصاد الأوسع. أولاً، خففت شروط نافذة الخصم للقروض وأنشأت برامج جديدة لتشجيع البنوك على اقتراض الأموال لتلبية احتياجات السيولة واحتياجات عملائها.

بعد ذلك، استخدم الاحتياطي الفِيْدرالي السلطات لإنشاء العديد من البرامج التي تهدف إلَّى توفِيْر السيولة لأسواق وشركات مالية محددة.

أخيرًا، خفضت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) هدفها لمعدل الأموال الفِيْدرالية إلَّى الصفر، ثم بدأت سلسلة من عمليات الشراء واسعة النطاق لخزانة الولايات المتحدة والأوراق المالية المدعومة بالرهن لتحفِيْز النشاط الاقتصادي.

على الرغم من جهُود الاحتياطي الفِيْدرالي والكونغرس، كان الركود فِيْ 2007-2009 شديدًا، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5٪ وتضاعف معدل البطالة من أقل من 5٪ إلَّى 10٪.

أزمة COVID-19

واجه الاحتياطي الفِيْدرالي والأمة أزمة أخرى فِيْ عام 2022 بسبب جائحة COVID-19. اندلعت اضطرابات الأسواق المالية فِيْ أوائل مارس عَنّْدما بدأ الوباء فِيْ الانتشار فِيْ جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تصرف بنك الاحتياطي الفِيْدرالي بسرعة ؛ خفضت اللجنة الفِيْدرالية للسوق المفتوحة بشكل فعال معدل الأموال الفِيْدرالية إلَّى الصفر وبدأت فِيْ شراء كَمْيات كبيرة من الخزانة الأمريكية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتوفِيْر السيولة وضمان وظيفة السوق.

من خلال العمل مع وزارة الخزانة الأمريكية، أنشأ مجلس المحافظين العديد من البرامج لتوفِيْر التمويل لأسواق مالية محددة، بما فِيْ ذلك البرامج المستخدمة سابقًا خلال الأزمة المالية الكبرى بالإضافة إلَّى البرامج الجديدة.

من الممكن أن يكون رد فعل بنك الاحتياطي الفِيْدرالي العدواني منع حدوث أزمة مالية وساعد على التعافِيْ من ركود حاد ولكنه قصير جدًا.

تم إنهاء معظم البرامج فِيْ نهاية عام 2022 أو أوائل عام 2022 حيث خفت ضائقة الأسواق المالية إلَّى حد كبير. ومع ذلك، حافظت اللجنة الفِيْدرالية للسوق المفتوحة على سياستها النقدية التيسيرية للغاية حتى عام 2022.

حرب أوروبا الشرقية

فِيْ شباط (فبراير) الماضي، اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية فِيْ وقت كانت فِيْه حزم التحفِيْز لا تزال توفر السيولة النقدية للناس فِيْ البلدان المتقدمة، وقد أدى ذلك إلَّى ارتفاع التضخم حتى منذ ما قبل الحرب.

ارتفع التضخم بسرعة كبيرة لدرجة أن بنك الاحتياطي الفِيْدرالي بدأ فِيْ رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، من صفر فِيْ المائة إلَّى ما يقرب من 3 فِيْ المائة فِيْ غضون عدة أشهر.