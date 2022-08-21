حقق جيمس أندرسون مجد شركة إدارة الأموال الاسكتلندية بايلي جيفورد، لدرجة أن أتباعه وصفوه بأنه عبقري مجنون.

صائد الربح

على مر السنين، ارتقى أندرسون بعيدًا عَنّْ شركته، حيث استثمر فِيْ أسهم شركات أمريكية مثل أمازون وتيسلا، وبنى سمعته باعتباره حكيم إدنبرة صاحب الرؤية فِيْ مجال شركات التكنولوجيا.

لكن تقاعد أندرسون أثار دهشة الكثيرين، بسبب التوقيت الذي قرر فِيْه ترك الشركة، وبعد أن تكبدت فِيْ بداية العام خسائر فادحة تجاوزت 100 مليار دولار.

“بيلي جيفورد”

تقاعد أندرسون، 63 عامًا، من إدارة الأموال الاسكتلندية Bailly Gifford، وتحويلها إلَّى مستثمر قوي بشكل غير متوقع فِيْ التكنولوجيا حول العالم.

قبل Kathy Wood و Ark Invest، وقبل العملة المشفرة، بدأ Anderson فِيْ تحويل الصندوق الاسكتلندي للاستثمار العقاري المسمى بشكل غير مبتكر، وهُو Bailey Gifford الذي تأسس فِيْ عام 1909 لتمويل مزارع المطاط، إلَّى منتج رائد لاحقًا لـ Bailey Gifford – إلَّى أحد أفضل الصناديق أداءً فِيْ عقد من الزمن.

مخزون التكنولوجيا

لكن انهِيْار أسهم التكنولوجيا كلف الشركة خسائر فادحة قدرت بنحو مائة مليار جنيه (122 مليار دولار) حتى نهاية يونيو حزيران.

وبالتالي، فإن الجيل الجديد من جامعي الأسْهُمْ فِيْ الشركة، الذين لديهم مهمة شاقة تتمثل فِيْ إقناع المستثمرين بأنهم يستطيعون السير على خطى أندرسون، يواجهُون عقبات جديدة، وعليهم الآن إقناع المستثمرين بأنه يجب عليهم السير على خطاه.

كان من الممكن أن يساعدهم الارتفاع الأخير فِيْ الأسواق فِيْ هذه المهمة، لكن لا يبدو أن الشركة تنوي تغيير نهجها.

سحر “أندرسون”

تخلى أندرسون عَنّْ معايير الاستثمار التقليدية ووجه أموال عملائه نحو عدد صغير نسبيًا من الأسْهُمْ المحفوفة بالمخاطر ولكنها سريعة النمو.

أخذ المخاطرة بالنجاح باعتبارها شعاره، وضغط على مديري المحافظ للتركيز على القضايا العالمية الشاملة، بدلاً من الاستثمار على أساس جغرافِيْ.

لذلك، كَمْا هُو معروف، استثمر Bailey Gifford فِيْ Amazon و Tesla وغيرها من الشركات التي انطلقت بسرعة فِيْ السوق الصاعدة.

لسنوات عديدة، كانت الشركة المستثمر الوحيد الذي يمتلك ثاني أكبر عدد من الأسْهُمْ فِيْ Tesla بعد Elon Musk. (كان دوجلاس برودي، الشريك ومدير المحفظة فِيْ فريق بيلي جيفورد آخر، يقود الاستثمار فِيْ تسلا فِيْ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن أندرسون أخذ معظم الفضل فِيْ ذلك، وجذب معظم انتباه وسائل الإعلام).

هذا مكن الشركة من جني نتائج مذهلة. من 2005 إلَّى الذروة فِيْ العام الماضي، عاد صندوق الاستثمار العقاري الاسكتلندي بنسبة 2،240٪.

عكس الظروف

لكن لم ينهض شيء ولكنه سقط، وفِيْ هذه الحالة كان السقوط عَنّْيفًا. مع انخفاض أسهم التكنولوجيا، انخفض الصندوق الاسكتلندي للاستثمار العقاري بنسبة 32 ٪ هذا العام حتى 16 أغسطس، مع انخفاض الأصول إلَّى 14 مليار جنيه إسترليني.

انخفضت جميع صناديق Bayley Gifford التي تتعقبها بلومبيرج بين 1-40٪ هذا العام، حيث بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة 231 مليار جنيه إسترليني فِيْ نهاية يونيو، بانخفاض من 336 مليار جنيه إسترليني فِيْ بداية العام.

مع تحول الأمور، السؤال هُو متى، أو حتى ما إذا كان سيستعيد بيلي جيفورد مكانته، حتى يتمكن من دعم قطاع انتقاء الأسْهُمْ الذي تم تقليصه فِيْ السنوات الأخيرة مع زيادة شعبية صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة .

قيادة أندرسون

على مدى العقود الأربعة التي عمل فِيْها أندرسون فِيْ الشركة، كان قادرًا على تغيير سمعتها وطبيعتها.

فِيْ الوقت الذي كانت فِيْه صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة تعمل على تغيير عالم الاستثمار، قام بتوجيه الشركة فِيْ الاتجاه المعاكس، متحديًا مديري المحافظ لوضع المؤشرات جانبًا والبحث عَنّْ الشركات التي من شأنها حل أكبر المشكلات.

وإلَّى جانب شركتي “أمازون” و “تسلا”، تضمنت قائمة رهاناته أسماء كبرى ناجحة مثل شركة “موديرنا” المصنعة لأحد اللقاحات ضد فِيْروس كورونا.

فِيْ الأسواق المزدهرة، تصد أندرسون ومعاونوه كل المتشككين، وافتخروا بمخالفة التيار، وفِيْ بعض الأحيان، غضبوا مما رآه شركًا أعمى للمحللين الماليين الذين يقصرون أنفسهم على الحساب. ترك أندرسون قلقًا بشأن مضاعف الربح للآخرين، مع التركيز على اكتشاف الاتجاهات الكبرى التي ستشكل المستقبل.

كان أندرسون غير مرتب وفِيْ بعض الأحيان رثًا، مما أعطى انطباعًا بأنه عالم. يتذكر أحد زملائه السابقين أنه كان يرتدي ذات مرة قميصًا ملطخًا بالحبر، بينما كان آخر ربطة عَنّْق فضفاضة.

كان ينظر إلَّى أندرسون على أنه العبقري المجنون لبيلي جيفورد. (اعترف أندرسون فِيْ مقابلة هاتفِيْة أنه ربما كان عصبيًا بسبب ضغوط عمله.) ومع صعود نجمه، استحوذ على المستثمرين العاديين بينما كان يقضي وقتًا مع أشخاص من وزن جيف بيزوس فِيْ صن فالي.

لحظة حاسمة

حتى الأشخاص داخل بيلي جيفورد يتفقون على أن رحيل أندرسون فِيْ أبريل، والذي كان يلمح إليه قبل عام، جاء فِيْ لحظة حرجة. بنت الشركة قِصَّة نجاحها عليه وعلى فلسفته الاستثمارية، واستخدمت هذه السردية الوردية لتسويق نفسها.

أقر جيمس بودين، رئيس قسم التسويق العالمي فِيْ الشركة، بالدور المستمر لأندرسون فِيْ بناء صورة بيلي جيفورد إلَّى حد ما.

أندرسون، وهُو الشخص الوحيد الذي منحه بايلي جيفورد الإذن بالتحدث رسميًا، قال إن أندرسون “كان له تأثير كبير، لكن هذا التأثير بُني على مدى عشرين عامًا”.

وأضاف “صندوق الاستثمار العقاري الاسكتلندي لم يصبح على الفور ما هُو عليه اليوم. نعم، صحيح أنه (أندرسون) حدد جزءًا كبيرًا من التفكير الاستثماري”.