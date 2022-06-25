قِصَّة رنين سلعوس كاملة

القِصَّة الكاملة لرنين سالوس، انتشرت بعض حالات قتل الفتيات المنفردة فِيْ الوطن العربي، خاصة فِيْ جمهُورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين. سنرفق سيرتها الذاتية ونتحدث عن سبب وفاتها، بالإضافة إلى رد فعل وسائل التواصل الاجتماعي على خبر وفاتها.

من هِيْ رنين سالوس

رنين مجد فوزي سالوس، فلسطينية من أصل أردني تعيش فِيْ نابلس، تدرس المحاسبة فِيْ جامعة النجاح الوطنية بكلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، ولدت عام 1999، فِيْ الثالثة والعشرين من عمرها، فِيْ مدرسة مجدل بني بنات الثانوية فاضل، مخطوبة ابن عمها مجدي حسام سالوس.

سيرة رنين سالوس

وتتضمن سيرة الفتاة الصغيرة رنين سالوس المعلومات التالية

الاسم الكامل رنين مجد فوزي سالوس.

تاريخ الميلاد 7 فبراير 1999 م

العمر 23 سنة.

التعليم أنهى السنة الثانية من قسم المحاسبة فِيْ كلية الاقتصاد بجامعة النجاح الوطنية

الجنسية فلسطيني.

محَلْ الإقامة نابلس، فلسطين.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية مخطوب.

اسم خطيبها مجدي حسام سالوس.

القِصَّة الكاملة لرنين سالوس

رنين سالوس فتاة تمت خطوبتها على ابنة عمها وتمت هذه الخطوبة بعد قِصَّة حب بينهما وكان من المقرر عقد حفل زفافهما فِيْ يونيو ولكن تم تأجيله إلى أكتوبر بسبب بعض المشاكل العائلية ورفضت والدتها وشقيقها ذلك. العلاقة، حيث أرادت والدتها الزواج منها من ابن عمها فِيْ الأردن، وعندما نفت رنين ذلك، حرضت الأم ابنها على قتل شقيقته رنين، ووجدت جثة هامدة داخل منزلها فِيْ نابلس، وخبر انتحارها. انتشر فِيْ البداية، ولكن سرعان ما نُشر خبر وفاتها، حيث لم يكن هناك سبب يدفعها إلى الانتحار.

سبب وفاة رنين سالوس

تضاربت الأنباء حول سبب وفاة رنين سالوس، وبدأت الشرطة التحقيق فِيْ الحادث بعد العثور على جثتها داخل منزلها فِيْ منطقة نابلس بفلسطين، على أنها قُتلت على يد شقيقها بإلحاح من والدتها. . ويرجع ذلك إلى رفض رنين الزواج من ابن عمها وقبولها زواجها من ابن عمها.

رد فعل الناس على مقتل رنين السلوس

انتشرت أنباء مقتل فتاة فِيْ الوطن العربي بشكل كبير، حيث قُتلت الفتاة نيرة أشرف أمام بوابة جامعتها بالمنصورة بجمهُورية مصر العربية، تلاها خبر مقتل الطالبة إيمان أرشيد. فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية وما تلاها من اغتيال رنين السلوس بعد ورود أنباء عن العثور على الفتاة رنين السلوس ميتة داخل منزلها.

حساب رنين السلوس على الفِيْسبوك

وتصفح الكثير من المهتمين بخبر مقتل الطالبة رنين السلوس حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاركت مع أصدقائها وأقاربها تفاصيل حياتها الشخصية والجامعية على فِيْسبوك وماذا كنت. يمكن مشاهدة المنشور عبر الرَابِطْ المباشر التالي “”.

هنا توصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعلمنا فِيْه القِصَّة الكاملة لرنين سالوس وهِيْ رنين سالوس، وأرفقنا سيرتها الذاتية، حيث تحدثنا عن سبب وفاتها ورد فعل الناس على خبر وفاة رنين سالوس. قتل.