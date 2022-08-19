قِصَّة شعر هِيْا الشعيبي الجديدة تعرضها للانتقادات

تعرضت الفنانة الكويتية هِيْا الشعيبي لانتقادات بسبب قِصَّة شعرها الجديد.

ارتدت هِيْا الشعيبي، عبر حسابها على سناب شات، تسريحة شعر “شائك” بمكياج “سموكي” قوي، مما جعلها فِيْ دائرة التنمر والسخرية.

انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ تعليقاتهم بين الاستهزاء بمظهر هِيْا الجديد وتقليده بشخصيات خيالية وواقعية، وتصفِيْفة شعرها لم ترضي عددًا كبيرًا من متابعيها، حيث اعتبروها شبيهة بقصات شعر هِيْا. الرجال وليس مناسبًا لأعمارهم.

ودافع البعض عَنّْ هِيْا الشعيبي، قائلين إنها حرية شخصية، وطالبوا بألا تتعرض للترهِيْب بسبب مظهرها.

وجاء فِيْ التعليقات “لا توجد ملامح لقوة الإضاءة والفلاتر”، و “كانت اللمحة الأولى التي توقعتها هِيْ فجر السعادة”، و “هذه الساحرة شبيهة بساحرة أرييل، حورية البحر”.

قال البعض دفاعاً “إنها حرة فِيْ أن تفعل ما تشاء، وأرى أن ذلك لا يناسبها”.

وكانت هِيْا الشعيبي قد نشرت قبل أيام مقطع فِيْديو على حسابها على انستجرام، احتفالاً بزواجها من الفنان الكويتي هاني الطباخ، وخاطبت زوجها ووالد أبنائها قائلة “كل عام وأنتم. حبيبي”.

خرجت هِيْا الشعيبي من الخزانة فِيْ مقطع فِيْديو حديث، أعلنت فِيْه أنها “ستسامح كثيرين لتحقيق رضاها”، لكنها ذكرت أنها “لن تغفر لمن قطع رزقها وكذب وخيانة”. “. انها.”

وقال الشعيبي فِيْ مقطع بثه على حسابه على سناب شات “اللي بداخلها الليلة يقول الله يغفر لما سبق والمغفرة كريمة وسنغفر كثيرين لأن ربنا يوفقنا لكن هناك من يستطيع أن لا يفعل”. لا يغفر لمن كذب ومن خان هؤلاء يصعب مسامحته “.

وأضاف “كنت تعيش مع أناس طيبون ومحبون وذو قلب أبيض. أنت لا تعلم أنك عشت مع عدوك اللدود الذي قطع دعم أطفالنا الذين كذبوا والذين جاءوا إلَّى الناس بكلمات خاطئة سيحاسبهم الرب بها.

يشار إلَّى أن هِيْا الشعيبي شاركت فِيْ الجزء الثاني من مسلسل “حب الريح” الذي عرض على قناة قطر بي إن.

المسلسل من تأليف صالح السلطي وإخراج صالح إبراهِيْم بالتعاون مع صالح السلطي، وبطولة رشيد عساف، مرح جبر، طلال مارديني، محمد جابر، شهاب حاجية، علاء عساف، دانا جبر، رضوان عقيلي، رو. آه ياسين.