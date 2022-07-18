قِصَّة صعود من القاع.. “ليز موراي” المشردة التي ألهمت الملايين

أعظم من تحقيق النجاح لنفسك، هُو أن تساعد الآخرين فِيْ ذلك من خلال الإلهام الذي تبثه فِيْ النفوس، من خلال كفاحك وتحدي الظروف الصعبة.

واحدة من أبرز قصص الإلهام التي شهدها العالم، والتي تشهد على ذلك، هِيْ التجربة الملهمة للمتحدثة التحفِيْزية الشهِيْرة “ليز موراي” التي من خلال تغيير حياتها، ألهمت الملايين لتحقيق أحلامهم أيضًا.

من هِيْ

تُعرف ليز موراي بأنها واحدة من أشهر المتحدثين التحفِيْزيين، لقصتها الملهمة وحياتها الصعبة، والتي انتقلت خلالها من بلا مأوى إلَّى طالبة فِيْ جامعة هارفارد، تشارك الرؤساء والمؤثرين فِيْ خطابهم الذي يلهم الملايين بالأمل.

ألقت ليزا سابقًا العديد من المحاضرات التحفِيْزية مع القادة بما فِيْ ذلك ميخائيل جورباتشوف وتوني بلير والدالاي لاما.

إنشائها

ولدت ليز موراي فِيْ مدينة نيويورك عام 1980، وهِيْ من حي برونكس، وهُو حي فقير فِيْ نيويورك، وعانى والداها من الإدمان مما يعكس الأثر السلبي على حياتها المبكرة، حيث لم تجد نفسها دليل أو نصيحة.

عانت ليز وشقيقتها الصغرى من الإهمال وسوء الرعاية بسبب ظروف والديهما، وافتقارهما إلَّى أبسط الاحتياجات الإنسانية، فكانا شبه معدمين، يفتقران إلَّى الملابس والطعام.

دراسته

اعترفت ليز سابقًا بأنها أدركت فِيْ وقت متأخر مشكلة المخدرات لوالديها، لكنها فِيْ الوقت نفسه أدركت أنها وأختها مختلفتان عَنّْهما.

أصرت ليز على تلقي التعليم، من خلال تحمل المسؤولية عَنّْ نفسها فِيْ سنوات دراستها المبكرة، وعانت ليز فِيْ هذه المرحلة من سوء الرعاية، ولم يكن لديها ملابس جيدة للذهاب إلَّى المدرسة، وتجنبها الأطفال، حتى اضطرت إلَّى التوقف عَنّْ الذهاب إلَّى المدرسة. المدرسة للبحث عَنّْ عمل.

عَنّْدما بلغت الخامسة عشرة من عمرها، فقدت ليز والدتها بسبب الإيدز، وعاش والدها خلال هذه الفترة حياة من التشرد، تائهًا على وجهه بعيدًا عَنّْ ابنتيه.

نقطة تحول

بعد وفاة والدتها وتشرد والدها، كونت ليز عائلة جديدة من أصدقاء الشوارع، وفِيْ سن السابعة عشرة، بعد عامين من التشرد، التقت بفتاة فِيْ حفلة فِيْ الشارع ألهمتها للالتحاق بمدرسة ثانوية للمعدمين. .

كانت ليز قد التحقت بالفعل بإحدى هذه المدارس، وقالت إنه ليس لديها مكان تعيش أو تنام فِيْه، لذلك نامت فِيْ محطات مترو الأنفاق، وتذاكر لدروسها فِيْ درجاته.

بداية الحصاد

درست ليز بجد، وتمكنت من إنهاء دراستها الثانوية، وبعد عامين حصلت على جائزة نيويورك تايمز، لكتابة مقال عَنّْ سيرتها الذاتية، وكانت هذه الجائزة بمثابة راتب سنوي ومقعد دراسة فِيْ جامعة هارفارد.

فِيْ عام 2009، تخرجت ليز من الكلية بدرجة فِيْ علم النفس، وتسعى للحصول على درجة الدكتوراه. فِيْ علم النفس العيادي.

فِيْ عام 2010، أصدرت ليز مجلة نيويورك تايمز الأكثر مبيعًا بعَنّْوان “Night Breaks”، وصنعت فِيْلمًا عَنّْ قِصَّة حياتها بعَنّْوان “من التشرد إلَّى هارفارد”.