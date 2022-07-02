قِصَّة لينا مدينا اصغر ام فِيْ العالم بالتفصيل

حكاية لينا مدينا أصغر أم فِيْ العالم بالتفصيل، أصغر أم فِيْ التاريخ، أنجبت طفلها الأول فِيْ سن مبكرة جدا وكانت حالة هذه الأم الشابة صدمة للأطباء، خاصة أنهم تعرضوا لها. لم تواجه مثل هذه الحالة من قبل، ويريد الكثيرون معرفة أصغر أم فِيْ العالم، لذلك من خلال هذا سنعرف قِصَّة لينا مدينا، أصغر أم فِيْ العالم بالتفصيل.

من هِيْ لينا مدينا

لينا مدينا هِيْ أصغر أم عرفت فِيْ التاريخ، ولدت فِيْ جمهُورية بيرو فِيْ 27 سبتمبر 1933، ثم اكتشف أنها حامل.

سيرة لينا مدينا

لسنوات عديدة، كانت قضية لينا مدينة تهتم بالأطباء وظنوا أنها مجرد خدعة لا صحة لها، لكن هذه القضية كانت شخصًا حقيقيًا وإليكَمْ أهم المعلومات عنها

الاسم الأول والأخير لينا مدينة.

اللقب أصغر أم فِيْ التاريخ.

تاريخ الميلاد ولدت فِيْ 27 سبتمبر 1933 م.

مكان الميلاد جمهُورية بيرو.

العمر 88 سنة.

الجنسية بيرو.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج راؤول خورادو.

المؤهلات غير معروف.

اللغة الأم الإسبانية.

قِصَّة مدينة لينا

بدأت قِصَّة لينا مدينة فِيْ عام 1939 عندما كانت فِيْ الخامسة من عمرها عندما قرر والداها نقلها إلى المستشفى بعد ملاحظة تورم غريب وملحوظ فِيْ معدتها. شهرها السابع وفِيْ 14 مايو 1939 أنجبت. لطفلها الأول، حيث ولدت بعملية قيصرية وأنجبت طفلها الأول الذي أسمته جيراردو.

كَمْ كان عمر لينا مدينة عندما أنجبت طفلها

كانت لينا مدينا تبلغ من العمر خمس سنوات وسبعة أشهر عندما أنجبت طفلها الأول. كان اسمه جيراردو. عندما ولد كان وزنه 2.7 كجم. فِيْ بداية حياته، كان يعتقد أن والدته كانت أخته، ولكن بعد أن بلغ العاشرة من عمره، علم أنها والدته وأن الطفل يعيش حياة طبيعية، ونشأ بشكل طبيعي، لكنه توفِيْ عام 1979 عن عمر يناهز الأربعين بسبب مرض نخاع العظام.

من هُو والد طفل لينا مدينة

لم يتم التأكد من والد طفل لينا مدينة، لذلك لم تكشف عن اسم والد طفلها، على الرغم من أن الأطباء اعتقدوا فِيْ البداية أن حملها كان بسبب طفرة أو أشياء غير طبيعية، لكنهم لم يجدوا أي دليل يثبت ذلك. كانت حاملاً بطريقة غير طبيعية، وحتى عندما سألها عن هُوية والد طفلها، لم تفهم ولم تستطع إعطاء أي إجابة صحيحة، لذلك تم القبض على والدها بتهمة الاغتصاب ويعتقد أنه والد طفلها.

لنكَمْل مقالنا سنكتشف من هِيْ لينا مدينا وسنتعرف بالتفصيل على قِصَّة لينا مدينا أصغر أم فِيْ العالم، وبالإضافة إلى ذلك سنكتشف كَمْ كان عمر لينا مدينة عندما أنجبتها. طفل.