قِصَّة مسلسل عيال نوف السعودي 2022 أسماء أبطال عيال نوف السعودي

ما قِصَّة المسلسل السعودي ايال نوف 2022 واسماء ابطال السعوديه ايال نوف حيث يعتبر هذا العمل الدرامي من اكثر الاعمال الخليجية السعوديه التي احدثت ضجة كبيرة فِيْ عالم الدراما فِيْ السنوات الاخيرة وذلك بسبب يقدم قِصَّة درامية متنوعة ومجموعة متميزة من النجوم والفنانين العرب، سنتعرف على كل المعلومات والتفاصيل البارزة حول هذا المسلسل، وكذلك دبليو.

معلومات عن مسلسل “ايال نوف”

المسلسل السعودي إيال نوف هُو أحد المسلسلات الخليجية التي أنتجتها المملكة العربية السَعُودِيْة وقد حقق المشروع نجاحًا كبيرًا فِيْ مختلف دول الخليج العربي وأهم المعلومات الواردة عنه هِيْ

اسم المشروع عيال نوف.

نوع العمل مسلسل – دراما.

تصنيف العمل تشويق وإثارة.

البيئة الفوتوغرافِيْة المجتمع السعودي المعاصر.

بلد المنشا السَعُودِيْة.

الحَلْقات عشر حَلْقات.

مدة الحَلْقة أربعون دقيقة.

بطلة العمل الفنانة هند محمد الحربي.

لغة العمل العربية – اللهجة السَعُودِيْة.

اسم المخرج حسام علي.

اسم المؤلف علاء حمزة.

شركة الإنتاج MBC Saudi Arabia Group.

قِصَّة مسلسل إيال نوف

تدور قِصَّة مسلسل إيال نوف وأحداثه حول تفاصيل قِصَّة مدفونة تخفِيْها نوف بطلة المسرحية عن جميع أبنائها لسنوات طويلة. ما الذي تخفِيْه والدتهم عنهم وما هِيْ الأسباب التي دفعتها لسجنهم عن العالم الخارجي، وستكون الصدمة عندما يتعلم الأطفال هذا السر ومن هنا تنقلب حياتهم وتتغير كل ظروفهم.

اسماء ابطال سعوديين من ابناء نوف

شاركت مجموعة متميزة من مشاهِيْر الممثلين والنجوم داخل وخارج المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ عرض حَلْقات المسلسل السعودي إيال نوف مما ساعد كثيرا فِيْ إنجاح هذا العمل الدرامي. أشهر أسماء هذه النجوم هِيْ

الفنانة هند محمد الحربي.

الفنان سعيد العمري.

الفنان سعيد قريش.

الفنانة رهف الحربي.

الفنان سلطان المتعب.

الفنان زياد القاضي.

الممثل العنود سعود.

الفنان خالد الشافِيْ.

الممثلة ايدا.

الفنان غازي حمد.

الممثلة سارة الحربي.

مَوعِد انطلاق مسلسل “عيال نوف” والقنوات الناقلة

يُعرض مسلسل سعودي نوف فِيْ تمام الخامسة مساءً على منصة شاهد على الإنترنت، وستعيد منصة Prestige المسلسل فِيْ تمام السادسة مساءً. حَلْقتان فقط من كل أسبوع جديد وأضاف أيضًا أن عدد حَلْقات المسلسل 10 فقط وحتى الآن تم عرض 6 حَلْقات بحيث يكون العدد المتبقي 4 حَلْقات وبعدها انتهى العمل ولم يتم تأكيد منصة شاهد اون لاين. إذا كان هناك موسم آخر من المسلسل أم لا. ليس بعد.

وهنا وصلنا إلى ختام هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه سؤال ماهِيْ قِصَّة مسلسل إيال نوف السعودي 2022، أسماء أبطال السَعُودِيْة إيال نوف. من خلال السطور السابقة تعلمنا كل المعلومات عن مسلسل نوف الجديد الذي يعرض حاليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.