قِصَّة ملهمة.. رحلة الأرستقراطي إيفان شبيجل إلَّى مليارات سناب شات

السعي وراء النجاح وترك بصمة كَمْصدر إلهام للآخرين لا علاقة له بطبيعة حياة الملهم، ودوافعه التي دفعته للقيام بذلك.

ينعكس ذلك فِيْ قِصَّة رائد الأعمال الشاب “إيفان شبيجل”، مؤسس منصة Snapchat، والذي لم يكن راضياً عَنّْ كونه فردًا فِيْ عائلة غنية، ومستقبلًا مستقرًا ودخلًا آمنًا، وعازمًا على إطلاق مشروع. من شأنه أن يترك بصمته الخاصة.

ولادة إيفان شبيجل والحياة المدرسية

وُلد إيفان شبيجل فِيْ لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وولد عام 1990. ينتمي لعائلة أرستقراطية تتكون من والدين يعملان كَمْحامين. شبيجل يحمل الجنسيتين الأمريكية والفرنسية.

التحقت شبيجل بمدرسة Crossroads للفنون والعلوم فِيْ سانتا مونيكا، وأخذت دروسًا فِيْ التصميم فِيْ كلية أوتيس للفنون والتصميم فِيْ باسادينا.

انتقل إيفان إلَّى الجامعة، حيث درس فِيْ جامعة ستانفورد، وهناك قابل زميله بوبي ميرفِيْ الذي ساعده فِيْ إنشاء تطبيق Snapchat.

رحلته إلَّى تحقيق الذات

خلال سنوات دراسته الجامعية، أظهر شبيجل رغبة فِيْ إقامة مشروع مستقل يحمل اسمه ويترك بصمته على المستقبل، وكانت أولى محاولاته بمشاركة صديقه بوبي ميرفِيْ، عَنّْدما أنشأوا منصة للتواصل الاجتماعي مستوحاة من جوجل. .

أُطلق على هذه التجربة اسم Future Freshman، وهُو تطبيق عبر الإنترنت يساعد فِيْ إدارة عمليات القبول بالجامعة وفرص الدراسة من خلال مستشارين محترفِيْن ؛ على الرغم من البداية الجيدة للمشروع، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحفاظ على نمو مطرد له، حتى أوقفوه رسميًا.

إنشاء سناب شات

تكررت هذه المحاولة عدة مرات من قبل شبيجل وصديقه، حيث سعيا إلَّى إنشاء منصة لمشاركة الصور، تسمى فِيْ البداية Picaboo، قبل أن يتم تغييرها رسميًا إلَّى Snapchat فِيْ عام 2011.

فِيْ بداية انتشار التطبيق، واجه إيفان مشاكل فنية تتعلق بزيادة حجم قاعدة بيانات المستخدم وعدد المراسلات، وبما أن تطبيق Snapchat يعتمد على المراسلة عبر الصور، فقد أثر ذلك على كفاءته وحد من إمكانياته.

البداية كانت متعثرة للتطبيق الشهِيْر، لكنه نجح بعد ذلك فِيْ تحقيق شهرة واسعة، وكان إطلاقه الحقيقي عام 2013 عَنّْدما بلغت قيمته 800 مليون دولار.

بعد ذلك، حققت شركة تطبيقات Snapchat معدلات نمو رائعة على مر السنين، وفِيْ عام 2016 حققت فِيْ المتوسط ​​10 مليارات مشاهدة لمقاطع الفِيْديو المنشورة عليها، وأصبح تطبيق “Snapchat” خلال عام 2016 نفسه، التطبيق الأكثر تنزيلًا فِيْ العالم. 28 دولة حول العالم.