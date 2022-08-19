قِصَّة ملهمة.. رحلة سويتشيرو هُوندا من الفقر إلَّى عرش السيارات اليابانية

تعتبر شركة هُوندا اليابانية واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات فِيْ العالم، والتي يرجع الفضل فِيْها إلَّى تأسيس Soichiro Honda.

رجل الأعمال الياباني الذي تحمس لصنع سيارة، بعد رؤيته هذا الاختراع لأول مرة، عَنّْدما كان لا يزال فِيْ سن مبكرة، وتعتبر قِصَّة نجاحه من أكثر القصص إلهامًا.

ولادة سويشيرو هُوندا

ولد هُوندا فِيْ 17 نوفمبر 1906، وولد فِيْ محافظة هاماماتسو اليابانية، وولد لعائلة فقيرة، لدرجة أن خمسة من إخوته ماتوا بسبب نقص الطعام بسبب فقر عائلته.

عمل والد هُوندا فِيْ مركز خدمة تصليح الدراجات، وكانت هذه المهنة هِيْ التي فتحت الباب لهُوندا لتتعلق بالدراجات منذ صغرها.

رحلة دراسية قصيرة لـ Soichiro Honda

أيضًا بسبب الفقر، اضطر هُوندا للتخلي عَنّْ مسيرته الأكاديمية، وفِيْ سن 15، التحق بالمدرسة من أجل العمل، وكان لا يزال فِيْ الصف الثامن.

ومن دوافعه فِيْ تركه للدراسة أيضًا أنه كره طريقة التعليم فِيْ قريته التي اعتبرها روتينية، ورغبته فِيْ معرفة المزيد عَنّْ عمل المحركات، مما دفعه للسفر إلَّى العاصمة اليابانية، طوكيو، حيث انطلق فِيْ مسيرته الناجحة.

مسيرة سويشيرو هُوندا

مع وصوله إلَّى طوكيو، لم يضيع هُوندا الوقت حتى التحق بالعمل فِيْ ورشة السيارات، والتي استمر لمدة ست سنوات، بدءًا من عام 1922.

بعد أن اكتسب خبرة تتعلق بطريقة عمل السيارات والمحركات، قرر فتح ورشته الخاصة للصيانة. فِيْ هذه الورشة الصغيرة، ابتكرت هُوندا أول مكابح معدنية للسيارات بعد أن كان العالم كله يستخدم المكابح الخشبية.

فِيْ عام 1938، كان له الفضل فِيْ اختراع حلقة المكبس، وهُو اختراع تم تحويله إلَّى شركة هُوندا لتنفِيْذه ولكن تم رفضه.

تخطي العقبات

فِيْ سنوات عمله الأولى فِيْ طوكيو، واجهت شركة هُوندا عقبات أثناء بناء مصانعها الأولى، بما فِيْ ذلك قلة المعروض من الأسمنت لبناء المصنع، ودخول اليابان فِيْ الحرب ونقص الوقود اللازم.

ما دفعه إلَّى اللجوء إلَّى الكيروسين لتزويد دراجاته بالطاقة اللازمة، الأمر الذي جعله محط أنظار اليابان، ونجح بالفعل فِيْ تصميم 12 دراجة تعمل بالوقود البديل.

تأسيس هُوندا

فِيْ عام 1948، نجح هُوندا فِيْ تأسيس شركته التي كانت متخصصة فِيْ البداية فِيْ صناعة الدراجات النارية، وفِيْ ذلك الوقت تفوقت على 250 شركة منافسة، 50 منها كانت فِيْ اليابان فقط.

لم تكن هُوندا بحاجة لوقت طويل للانتشار حول العالم، ودخلت صناعة السيارات فِيْ أوائل الخمسينيات، ووصل أول موديل تصنعه الشركة إلَّى الولايات المتحدة عام 1951.

بحلول عام 1983، أصبحت هُوندا واحدة من عمالقة صناعة السيارات فِيْ العالم، وسجل مطوروها، بما فِيْ ذلك مؤسسها، ما يصل إلَّى 150 براءة اختراع فِيْ صناعة السيارات.