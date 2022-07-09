قِصَّة ملهمة.. رحلة نجاح “أندو موموفوكو” مبتكر الأندومي من السجن للقمة

يُنسب إلَّى Ando Momofuku، أحد أشهر المنتجات الاستهلاكية فِيْ العالم، المكرونة سريعة التحضير أو “الإندومي”.

موموفوكو، رجل الأعمال التايواني الذي لديه واحدة من أبرز قصص النجاح الملهمة، نتتبع هنا المعاناة التي مر بها حتى أصبح أحد أكبر رواد الأعمال فِيْ آسيا والعالم، على الرغم من الظلم والكفاح والمثابرة التي مر بها فِيْ حياته رحلة الحياة.

من هُو أندو موموفوكو، مخترع الإندومي

أندو موموفوكو، المعروف أيضًا باسم “السيد نودلز”، هُو رجل أعمال تايواني يُنسب إليه الفضل فِيْ كونه أول من ابتكر فكرة المكرونة سريعة التحضير.

ابتكر موموفوكو هذا الابتكار الرائد لأول مرة فِيْ العالم عام 1958، وكانت المعكرونة اختراعًا ثوريًا، وأصبحت “طعامًا عالميًا”.

منذ إنشاء Ando فِيْ الخمسينيات من القرن الماضي، يتم تحضير المكرونة سريعة التحضير بنفس الطريقة حتى يومنا هذا.

ومن إنجازات “أندو موموفوكو” أيضًا أنه المؤسس والرئيس التنفِيْذي لشركة “نيسين فود كومباني”، وهِيْ جزء من مجموعة نيشين الأكبر، والتي أصبحت إحدى الشركات العملاقة اليوم.

ولادة أندو موموفوكو

كان أندو موموفوكو، المولود فِيْ 5 مارس 1910، من مواليد مقاطعة أبان شاي فِيْ تايوان، التي كانت فِيْ ذلك الوقت تحت الاحتلال الياباني.

بعد وفاة والده، الذي كان من أغنى الناس فِيْ بلدته، نشأ أندو على يد جده مع شقيقيه الأكبر، وأخت أصغر منه.

يستشهد Ando بجدية العمل والعمل الجاد، حيث نشأ ورأيتهما يعملان جنبًا إلَّى جنب فِيْ متجر نسيج.

مهنة أندو موموفوكو

بدأت حياة Ando مع التجارة فِيْ سن مبكرة، بعد أن أسس شركته الأولى فِيْ سن 22، وهِيْ شركة نسيج يابانية.

توسعت الشركة فِيْ إنتاج الأقمشة التريكو، وفتحت فرعها الخاص فِيْ مدينة أوساكا اليابانية، وحققت نجاحًا وشهرة كبيرين لما استطاعت أن تحققه فِيْ صغره.

جاءت الحرب العالمية الثانية لتدمير نجاح أندو التجاري، بسبب مشاركة اليابان فِيْ هذه الحرب، مما دفعه للتوسع فِيْ مجالات تجارية أخرى، بما فِيْ ذلك تجارة الملح، وفتح المدارس الخاصة، وتجارة المنتجات الاستهلاكية خلال الحرب.

عقبات وصمود

خلال الحرب العالمية الثانية، لم يتوقف أندو مخترع الإندومي عَنّْد الخسارة التجارية فقط، حيث تم سجنه مرتين خلال حياته، عَنّْدما تم القبض عليه لأول مرة فِيْ بداية الحرب العالمية الثانية لبيعه العسكرية. البضائع فِيْ السوق السوداء.

فِيْ المرة الثانية، سُجن، لكن بعد الحرب العالمية، لتأسيسه بنك واتهامه بالتهرب الضريبي، وتقديمه تبرعات لمنح تعليمية للطلبة غير القادرين، وبعد إطلاق سراحه من السجن لمدة عامين، أثبت وجوده. البراءة من هذه التهم.

اختراع المعكرونة

ألهم تجويع اليابان واستنفاد المنتجات الغذائية بعد الحرب المبتكرين مثل Ando لإيجاد حلول عملية لتلبية الاحتياجات الغذائية فِيْ ذلك الوقت.

ظهرت فكرة إطلاق المعكرونة سريعة التحضير لأول مرة فِيْ ذهن أندو عَنّْدما كان فِيْ سوق سوداء بالقرب من محطة قطار أوساكا فِيْ اليابان، حيث كان العديد من الناس يصطفون للحصول على وعاء من المعكرونة خلال طقس الشتاء البارد.

أهمية الطعام فِيْ هذه الفترة، وحب اليابانيين للنودلز، هُو ما دفع أندو إلَّى التفكير فِيْ تطوير المكرونة سريعة التحضير، لتكون سهلة التحضير وتوفر على المستهلكين ساعات فِيْ البرد.

بدأ Momofuku العمل لتحقيق الابتكار على الأرض، واتخذ ورشة صغيرة كَمْقر له، لا تزيد مساحتها عَنّْ عشرة أمتار مربعة.

اعتمد على أدوات ومواد بسيطة وعادية فِيْ تطوير منتجه، وعمل لمدة عام كامل، كان ينام خلاله أربع ساعات فقط فِيْ اليوم، وبعد ذلك استأنف عمله دون ملل.

هذا حتى توصل بالفعل إلَّى طريقة مبتكرة لقلي المعكرونة لفترة قصيرة بكَمْية كبيرة من الزيت وعَنّْد درجة حرارة عالية للتخلص من الرطوبة. اكتشف أثناء مشاهدة زوجته ماساكو وهِيْ تعد “تمبورا مقرمشة”، أحد أطباق المأكولات البحرية اليابانية الشهِيْرة. أو خضروات مغموسة بالزيت – بقليها بطريقة معينة يمكن أن يخلصك من الرطوبة الزائدة، استلهم فكرة المعكرونة سريعة القلي.

فِيْ سن الـ 84، ابتكر أندو اختراعه الشهِيْر، وأعلن رسميًا عَنّْ أول نودلز سريعة التحضير مطبوخة فِيْ العالم، وقدمها أندو للشعب الياباني لحل أزمتهم.

نجاح عالمي

قدم Ando ابتكاره إلَّى العالم لأول مرة فِيْ عام 1958، تحت الاسم التسويقي الرسمي “دجاج رامين”، أي حساء المعكرونة.

حققت المعكرونة نجاحًا كبيرًا وشهدت طلبًا كبيرًا من داخل اليابان وخارجها، ووصلت مبيعات Ando السنوية لأعماله إلَّى 4.3 مليار ين بعد خمس سنوات فقط من إنشائه، وقد أطلق عليه لقب “السيد نودل”.

تعد المعكرونة أو الإندومي حاليًا واحدة من أكثر المنتجات شعبية والمطلوبة فِيْ جميع أنحاء العالم، وفِيْ عام 2015 وحده، تم استهلاك ما يقرب من 97.7 مليار وجبة من المعكرونة فِيْ 52 دولة حول العالم، وفقًا لمنظمة النودلز العالمية.