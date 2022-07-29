قِصَّة ملهمة.. رحلة نجاح “ماريسا ماير” الموظفة رقم 20 فِيْ جوجل

من أكثر قصص النجاح إلهامًا فِيْ عالم ريادة الأعمال قِصَّة “ماريسا ماير” التي لُقبت بالمرأة الأسطورية لحبها لمواجهة التحديات.

مكنت هذه الروح القتالية ماريسا من تولي أبرز منصب إداري فِيْ العالم، وهُو إدارة موقع “ياهُو” الشهِيْر.

ولدت ماريسا فِيْ مدينة واسو بولاية ويسكونسن فِيْ الولايات المتحدة عام 1975، ونشأت فِيْ أسرة عاملة حيث كان والدها مهندسًا بيئيًا فِيْ شركات المياه، وكانت والدتها من أصل فنلندي وعملت كَمْدرس فنون.

إنشائها

بدأت ماريسا حياتها المهنية منذ صغرها، حيث عملت فِيْ محل بقالة بالتزامن مع دراستها فِيْ المدرسة الثانوية، لكونها ماهرة فِيْ تذكر الأرقام.

بعد أن أنهت دراستها الثانوية، تم اختيارها لتمثيل المعسكر الوطني للشباب للعلوم فِيْ ولاية فرجينيا الغربية، ولأول مرة من قبل رئيس جامعة ويسكونسن، والمرة الثانية من قبل حاكَمْ الولاية.

أثناء دراستها فِيْ جامعة ستانفورد، اكتشفت ماريسا شغفها بالبرمجيات وعمل الكَمْبيوتر، وتخرجت من جامعتها بدرجة الماجستير فِيْ علوم الكَمْبيوتر.

تخصصت ماريسا فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي، وبعد تخرجها مباشرة حصلت على منحة تدريبية من أحد أرقى المراكز البحثية فِيْ العالم، ونتيجة لهذه المنحة التدريبية حصلت على العديد من فرص العمل.

وظيفتها

بدأت ماريسا مع Google فِيْ عام 1999، عَنّْدما كانت أول مهندسة فِيْ الشركة، والموظفة رقم 20، عَنّْدما قدم مؤسس Google لاري بيدج وسيرجي برين أحد عروض العمل التي تم تقديمها لها، حيث كانت الشركة صغيرة ومكونة من 19 موظفة فقط، وشمل عرض عملها قيادة فريق خادم الويب وواجهة مستخدم Google.

عملت فِيْ الشركة لمدة 13 عامًا، قبل أن تبحث عَنّْ النجاح فِيْ مكان آخر.

اذهب إلَّى ياهُو

بعد سنواتها الناجحة مع Google، فِيْ عام 2012، تم تعيين ماريسا فِيْ منصب الرئيس التنفِيْذي لشركة Yahoo، لتصبح خامس رئيس للشركة، والمرأة الوحيدة التي تشغل هذا المنصب حتى الآن.

بعد توليها رئاسة ياهُو، قادت ميريسا سلسلة من عمليات الاستحواذ الكبرى، بما فِيْ ذلك Tumblr باستحواذ 1.1 مليار دولار.

ظهرت تقارير أيضًا فِيْ ذلك الوقت أن سعر سهم ياهُو قد تضاعف منذ أن تولت ماريسا منصب الرئيس التنفِيْذي.