قِصَّة ملهمة.. كَيْفَ تحولت “نائلة حايك” من طبيبة أسنان إلَّى مليارديرة

من المعروف عَنّْ مجال صناعة الساعات حول العالم أنها من الصناعات التي يحتكرها الرجال ونادرًا ما تتفوق فِيْها النساء.

والتي نجحت فِيْ إثبات عكس ذلك لرائدة الأعمال اللبنانية نائلة حايك، التي حققت نجاحًا كبيرًا فِيْ مجال صناعة الساعات، ونجحت فِيْ المساهمة فِيْ نجاح أكبر مصنع للساعات فِيْ العالم.

من هِيْ نائلة حايك

نائلة حايك هِيْ سيدة أعمال سويسرية من أصل لبناني، وأحد أعضاء مجلس إدارة شركة تصنيع الساعات الفاخرة “سواتش”، وابنة رجل الأعمال اللبناني “نيكولا حايك”، مؤسس ورئيس شركة سواتش السويسرية الضخمة.

ولادة نائلة حايك

ولدت نائلة حايك فِيْ الأول من كانون الثاني (يناير) 1951 لوالدها الذي يحمل الجنسية السويسرية وينحدر أصله من لبنان وتحديداً المحافظة الكورية فِيْ الشمال.

فِيْ البداية، كانت نائلة تنتمي إلَّى عائلة متواضعة، حيث عمل والدها كطبيب أسنان، قبل الهجرة إلَّى الولايات المتحدة، وبعد ذلك إلَّى سويسرا، وهِيْ الأخت الكبرى لشقيق واحد.

رحلة نجاح نائلة حايك

حرصت نائلة على الحصول على تحصيل تعليمي متميز، وهِيْ حاصلة على الدكتوراه من الجامعة الأوروبية فِيْ مونترو بسويسرا.

فِيْ عام 1995، انضمت نائلة لأول مرة إلَّى مجلس إدارة شركة Swatch، وعلى مدار 15 عامًا، كانت حريصة على التقدم الوظيفِيْ الفعال، حتى أصبحت نائب رئيس مجلس إدارة الشركة فِيْ عام 2010.

بعد ذلك مباشرة، تم تمهِيْد الطريق أمام نائلة لتتولى إدارة شركة والدها، وبدءًا من 30 يونيو 2010، أصبحت رئيسة شركة Swatch العملاقة.

قادت نائلة الشركة ومجموعة شركات والدها الأخرى بنجاح، وفِيْ عام 2011 انضمت إلَّى قائمة أغنى 50 شخصية عربية، بقيمة صافِيْة تقدر بـ 3.1 مليار دولار.

فِيْ عام 2022، نجحت فِيْ أن تصبح واحدة من أقوى 100 شخصية عربية، وفقًا لموقع “أريبيان بزنس”.