قِصَّة ملهمة.. كَيْفَ تحول “لورنس فِيْنك” من بائع أحذية إلَّى ملياردير

فِيْ عالم الاقتصاد والأعمال، هناك العديد من القصص الملهمة التي صنعت التاريخ، حيث حقق أبطالها الثروة والشهرة بعد الصبر والنضال، بما فِيْ ذلك لورانس فِيْنك.

تؤرخ صحيفة Financial Times رحلته الملهمة للنجاح من تاجر أحذية إلَّى أكبر مدير أصول فِيْ العالم.

من هُو لورانس فِيْنك

لورانس دي فِيْنك، أو “لاري فِيْنك”، هُو مدير تنفِيْذي مالي مشهُور وهُو المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لشركة BlackRock Inc. التي تُعرف باسم شركة الاستثمار المالي ذات القوة العالمية التي تدير استثمارات كل من المؤسسات العملاقة والأفراد المستثمرين.

اليوم، لاري هُو ملك وول ستريت بلا منازع، فقد أسس بيتًا صغيرًا للاستثمار فِيْ السندات قبل ثلاثة عقود فقط، وتمكن من تحويله إلَّى إمبراطورية مالية شاسعة لم يسبق لها مثيل من قبل.

جاءت تلك الإمبراطورية مع تدقيق متزايد، حيث أصبحت شركة بلاك روك فِيْ ذروة نجاحها مصدرًا للنقد من كل من اليسار واليمين.

ولادة لورانس فِيْنك ودراسته

كان والد فِيْنك يمتلك متجراً للأحذية بينما كانت والدته أستاذة لغة إنجليزية فِيْ جامعة نورثريدج فِيْ كاليفورنيا. بينما لم يكن أداء لاري جيدًا أكاديميًا مثل أخيه الأكبر، كان عليه المساعدة فِيْ متجر والده، وهُو عمل روتيني تم إعفاء شقيقه الأكثر نجاحًا منه فِيْ المدرسة.

أكَمْل لاري دراسته وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا، كلية لوس أنجلوس للأعمال.

مثل العديد من الشباب فِيْ ذلك الوقت الذين كان هدفهم الأول هُو كسب المال، اتخذ فِيْنك قرارًا بالانتقال إلَّى وول ستريت.

بداية مسيرة لاري فِيْنك

تلقى لاري العديد من العروض من كبار البنوك الاستثمارية، وكان إخفاقه الأول عَنّْدما غاب عَنّْ المقابلة النهائية مع جولدمان ساكس، والتي اعتبرها نهاية حياته المهنية.

لم يمنع هذا الفشل فِيْنك من الاستمرار، حيث ذهب إلَّى First Boston، وهِيْ شركة أخرى ذات عمل جيد، حيث بدأ فِيْ عام 1976.

تم تعيينه فِيْ قسم تداول السندات، ونظرًا لمعرفته العقارية، فقد تداول بشكل أساسي فِيْ الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وأصبح فِيْنك أصغر مدير إداري فِيْ تاريخ First Boston، وفِيْ سن 31 عامًا فقط، أصبح أصغر عضو فِيْ الإدارة لجنة.

استقالة بعد نجاح باهر

وفِيْ عام 1986، خسر مكتب فِيْنك فجأة ما يصل إلَّى 100 مليون دولار عَنّْدما انخفضت أسعار الفائدة بشكل غير متوقع واختفت التحوطات التي وضعها فريقه لحماية أنفسهم من مثل هذا السيناريو.

على الرغم من الأموال التي جناها فِيْنك فِيْ First Boston فِيْ العقد الماضي، فقد انتقل من الرئيس التنفِيْذي إلَّى المنبوذ، واستقال فِيْ النهاية فِيْ أوائل عام 1988.

من هذا الدرس، تعلم لاري أفضل دروس حياته، كَمْا وصفتها “فاينانشيال تايمز”، ولم يترك هذا النتوء فرصة لإبعاده.

الشراكة والدفع الجديد

بعد هذا التعثر، استخدم لاري صداقته مع رالف شلوسشتاين، وهُو مصرفِيْ استثماري فِيْ شركة Shearson Lehman Hutton، لبدء بداية جديدة.

كان شلوسشتاين مسؤولاً فِيْ وزارة الخزانة فِيْ إدارة كارتر قبل التوجه إلَّى وول ستريت، وتركزت قصصهم على عدم الرضا عَنّْ وظائفهم والتعطش لشيء جديد.

وبدأوا فِيْ وضع خطط لشركة تقوم بصياغة الأوراق المالية، وجمعها فِيْ محفظة، وتحليل جميع المخاطر التي احتوتها بشكل أفضل.

هذه الشركة هِيْ BlackRock، وهِيْ اليوم أثقل وأكثر ربحية من Apple أو Google، ولديها تقييم فِيْ سوق الأوراق المالية بحوالي 126 مليار دولار.

سطوع نجم الروك الأسود

بعد إدراجها الرسمي فِيْ سوق الأوراق المالية فِيْ عام 1994، وعلى الرغم من تقييمها فِيْ وقت العرض فِيْ أكتوبر 1999 بمبلغ 900 مليون دولار فقط، بمجرد انفجار فقاعة سوق الأسْهُمْ عبر الإنترنت، تألق نجم أعمال بلاك روك الموجهة نحو السندات بشكل أكثر إشراقًا، وجذب المستثمرين يبحث عَنّْ الاستقرار والعوائد الثابتة.

أبرمت الشركة أول صفقة لها فِيْ عام 2004، وجاءت الصفقة الأولى فِيْ صيف عام 2004، عَنّْدما اشترت شركة بلاك روك شركة State Street Research، وهِيْ شركة مالية مملوكة لشركة التأمين MetLife، مقابل 375 مليون دولار.

الصفقة الحاسمة للحياة لاري فِيْنك واستحواذ الشركة عام 2009 على باركليز جلوبال انفستورز، والنمو الهائل الذي أعقب ذلك، دفع فِيْنك إلَّى قمة وول ستريت.