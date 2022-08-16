قِصَّة ملهمة.. كَيْفَ ربح طالب الفِيْزياء كريج نيومارك مليار دولار من الإعلانات المبوبة

من بين رواد الأعمال الذين نجحوا فِيْ التجارة الإلكترونية رجل الأعمال الأمريكي كريج نيومارك، مؤسس موقع الإعلان كريغزلست.

كان نيومارك معروفًا أيضًا بكونه فاعل خير، حيث كرس حياته المهنية لدعم الجمعيات الخيرية وتقديم المساعدة للمحتاجين.

ولادة كريج نيومارك

وُلد كريج نيومارك عام 1952 فِيْ مدينة نيوجيرسي الأمريكية، وتخصص فِيْ دراسة الفِيْزياء فِيْ الأيام الأولى من حياته، قبل أن ينتقل اهتماماته إلَّى دراسة علوم الكَمْبيوتر.

حصل كريج على درجة الماجستير من جامعة كيس ويسترن فِيْ كليفلاند، وبدأ حياته المهنية فِيْ سن مبكرة، فِيْ سن 18.

بداية مهنة كريج نيومارك

قبل بلوغه العشرين من عمره، انضم كريج نيومارك إلَّى عملاق الكَمْبيوتر IBM وعمل مبرمجًا فِيْ Charles Schwab.

فِيْ بداية حياته المهنية، انتقل كريج بين مجموعة من أماكن العمل والوظائف، حيث عمل فِيْ بنك أوف أمريكا والعديد من الشركات الاستشارية.

تأسيس كريغزلست

فِيْ بداية عام 1999، ترك Craig مجال البرمجيات، برغبة فِيْ إنشاء شركته الخاصة، وكرس Craig نفسه لإنشاء موقعه الخاص للإعلانات المبوبة والتجارة الإلكترونية، Craigslist.

فِيْ بداية الألفِيْة الجديدة، نجح كريج فِيْ تأسيس الموقع، وعين مديرًا تنفِيْذيًا يُدعى “جيم باكَمْاستر”، والذي كان له الفضل فِيْ نجاح الموقع، واختار كريج “Backmaster” فِيْ هذه الوظيفة المهمة، بعد أن نشر الأخير سيرته الذاتية على موقع “craigslist” دون أن يدرك أنه سيتم اختياره كرئيس تنفِيْذي له لاحقًا.

وتأكد كريج نيومارك من أن غالبية الإعلانات المنشورة على موقعه مجانية، إذا كانت للأعمال الخيرية.

تقدر القيمة السوقية للموقع الآن بمليار دولار بعد شهرته ونجاحه.