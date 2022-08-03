قِصَّة نجاج “توماس جونيور”.. موظف أصبح مليونيرا من صفقات الاستثمار الجرئ

Thomas Roe Price، Jr. هُو رجل أعمال أمريكي ومؤسس T Roe Price، وهِيْ شركة استثمارية عامة تأسست عام 1937.

تمتلك T-Row Price، التي تقع فِيْ بالتيمور بولاية ماريلاند، وتدير حاليًا أصولًا تبلغ 6.23 مليار دولار، صناديق استثمار مشتركة وتوفر خدمات إدارة الاستثمار والحسابات للأفراد والمؤسسات والسمسرة وبرامج التقاعد، وتعتمد هذه الصناديق على الاستثمار الاستثماري فِيْ المشاريع الصغيرة. والشركات الناشئة، وهُو ما جعلها تجني أرباحًا خيالية وغير متوقعة.

كان توماس جونيور (Thomas Rowe Price، Jr) من الرواد فِيْ فكرة الاستثمار الجريء فِيْ أسهم الشركات الصغيرة والناشئة، والتي من المتوقع أن تشهد نموًا كبيرًا وزيادة فِيْ معدلات الربح فِيْ المستقبل. إنها استراتيجية تركز على الاستثمار طويل الأجل.

ولد برايس فِيْ 16 مارس 1898 فِيْ جليدون بالقرب من بالتيمور بولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. تخرج والده من كلية الطب بجامعة ميريلاند، بينما كان جده، بنيامين ف. برايس، جراحًا.

تلقى برايس تعليمه الابتدائي فِيْ مدرسة جليدون فِيْ ماريلاند، وكذلك فِيْ مدرسة فرانكلين الثانوية. فِيْ عام 1919 حصل على بكالوريوس فِيْ الكيمياء من كلية سوارثمور.

فِيْ عام 1927، تزوج برايس من إليانور بيلي جيرك، التي كانت تدرس آنذاك فِيْ كلية جوتشر فِيْ بالتيمور. كان والد إليانور، ويليام دي جيرك، مخترعًا ومهندسًا وشريكًا سابقًا فِيْ كونسورتيوم توماس ألفا إديسون الذي ساعد فِيْ تحويل المدن الأمريكية الكبرى مثل نيويورك وبوسطن وشيكاغو وكولومبوس وفِيْلادلفِيْا وبالتيمور من الغاز والبخار إلَّى الكهرباء.

فِيْ بداية حياته المهنية، سعى برايس إلَّى الحصول على وظيفة فِيْ شركة دوبونت للصناعات الكيماوية، ولكن سرعان ما أدرك أنه كان مهتمًا بإدارة الأموال أكثر من البحث العلمي، وترك شركة دوبونت للعمل مع سلسلة من شركات الاستثمار والوساطة الصغيرة.

بعد عقد من العمل فِيْ ثلاث شركات استثمارية وشركة سمسرة واحدة، صاغ برايس رؤيته الخاصة لإدارة شركة استثمارية تركز بشكل خاص على نمو الاستثمار مع نظام رسوم بدون عمولة للعملاء.

بحلول منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، كان قد أصبح مديرًا للاستثمار فِيْ شركة McCubbin League & Co.، لكنه وجد نفسه فِيْ صراع دائم مع زملائه الذين ركزوا على نموذج استثمار القيمة.

فِيْ عام 1937، أسس برايس، مع ثلاثة من زملائه فِيْ ماكوبين، شركة T-Row Price فِيْ بالتيمور، وتدير الشركة اليوم أصولًا تزيد قيمتها عَنّْ 6.23 مليار دولار. أدار برايس الشركة بنفسه، حتى باع أسهمه عام 1966، وتقاعد عام 1971.

تشتهر Price بترويجها لمفهُوم “أسهم النمو”، وهِيْ أسهم شركة تولد تدفقات نقدية إيجابية كبيرة ومستدامة، والتي من المتوقع أن تنمو إيراداتها وأرباحها بمعدل أسرع من متوسط ​​نمو الشركات فِيْ نفس المجال. وقد أطلق على برايس لقب “أبو الاستثمار المتنامي”.

يعتقد برايس أن المستثمرين يمكن أن يكسبوا عوائد أعلى من خلال الاستثمار فِيْ الشركات المدارة جيدًا فِيْ القطاعات الخصبة التي من المتوقع أن تنمو أرباحها بشكل أسرع. كان جوهر نهج Price هُو إجراء بحث خاص لتوجيه خيارات الاستثمار والتنويع لتقليل المخاطر.

توفِيْ Thomas Roe Brace فِيْ 20 أكتوبر 1983 عَنّْ عمر يناهز 85 عامًا، وبعد ذلك لم تعد عائلة Price تشارك فِيْ إدارة الشركة.

بعد ذلك، تم تغيير اسم الشركة إلَّى “T-Ro Price Associates”، وفِيْ عام 1986 أصبحت شركة مساهمة عامة، وأدرجت فِيْ مؤشر “Standard & Poor’s 500” فِيْ عام 1999.