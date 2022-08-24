قِصَّة نجاح الملياردير أمانسيو أورتيجا مؤسس زارا.. رحلة بدأت من الصفر

من قصص النجاح الملهمة التي أدت إلَّى ظهُور أحد أنجح رجال الأعمال فِيْ أوروبا والعالم رحلة نجاح الملياردير الأوروبي أمانسيو أورتيجا.

فِيْ عام 2015، كان Ortega أغنى رجل فِيْ أوروبا، ويُنسب إليه الفضل فِيْ تأسيس العديد من العلامات التجارية الناجحة، بما فِيْ ذلك ماركة الملابس الشهِيْرة Zara.

من هُو أمانسيو أورتيجا

يُعرف أمانسيو أورتيجا بكونه من أشهر رجال الأعمال فِيْ أوروبا، وكان سابقًا على رأس أغنياء القارة العجوز، وله ثروة طائلة، مكنته من احتلال المرتبة الثالثة بين أغنياء العالم عام 2014. .

ولادة أمانسيو أورتيجا

وُلد أورتيغا فِيْ 28 مارس 1936، وولد فِيْ بداية الحرب الأهلية الإسبانية فِيْ قرية ليون، حيث أمضى طفولته حتى سن 14 عامًا.

عاش أورتيجا مع أسرته فِيْ ظروف صعبة، حيث كان لوالده دخل محدود وعمل فِيْ شركة السكك الحديدية، وعاشت أسرته خلال هذه الفترة العديد من حالات التنقل، كان آخرها الانتقال للعيش فِيْ الولايات المتحدة فِيْ كاليفورنيا. .

فِيْ هذه الفترة كانت ظروف عائلته صعبة للغاية، وكان يعاني من الفقر، وفِيْ هذه الفترة من حياته تعرض أورتيجا لموقف سبق أن ذكر أنه كان له تأثير كبير على حياته، ودفع به. ليعمل وينجح فِيْ حياته، عَنّْدما سمع والدته تتوسل من أحد رواد المتجر للحصول على دين لعدم قدرته على تأمين المال اللازم للطعام له ولإخوته.

بداية رحلة نجاح Amancio Ortega

بدأ Ortega حياته العملية، حيث عمل فِيْ عدد من متاجر الملابس فِيْ غاليسيا، كاليفورنيا، وانتقل فِيْ عدد من الأعمال التجارية التي تنتمي إلَّى صناعة الملابس المحلية، والتي من خلالها تعلم Ortega مهنة تصميم وخياطة الملابس.

عَنّْدما بلغ أورتيجا سن 16 عامًا، خطرت له فكرة إنشاء شركة ملابس خاصة به، وظف أورتيجا عددًا من النساء العازبات الماهرات فِيْ الخياطة، ليكونن العمالة الماهرة فِيْ شركته.

تأسيس ZARA

فِيْ عام 1972، أسس أورتيجا أول شركة ملابس له، Confesones، وفِيْ عام 1975، نجح فِيْ افتتاح أول متجر ملابس له، وحقق أرباحًا ضخمة من وراء علامته التجارية الأولى، مما دفعه لإطلاق ماركة الملابس العالمية Zara.

واصل أورتيجا طريق النجاح، من خلال إنشاء مجموعة كبيرة من العلامات التجارية العالمية، بما فِيْ ذلك علامة Oysho التجارية، و Zara Home، و Kids Class، و Paul Andy Beer، ويبلغ عدد موظفِيْه حول العالم 92000 عامل.