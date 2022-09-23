قِصَّة نجاح صبري أولكر الملهمة.. كَيْفَ تربع طفل الحرمان على عرش الشكولاتة

أحد رواد الأعمال البارزين الذين حققوا نجاحًا عالميًا على الرغم من أصولهم المتواضعة هُو التركي صبري أولكر، مؤسس صناعة البسكويت والحلوى “أولكر”.

فِيْ رحلته الملهمة إلَّى النجاح، تغلب صبري أولكر على العديد من العقبات التي واجهها والمزالق التي مكنته من اتخاذ قرار بالتراجع عَنّْ متابعة طموحاته.

ولادة ودراسة صبري اولكر

ولد صبري أولكر عام 1920، ولد فِيْ جزيرة القرم، وعانى هُو وعائلته خلال طفولته من الظروف السياسية الصعبة فِيْ منطقته فِيْ ذلك الوقت، مما دفع عائلته للهجرة إلَّى تركيا عام 1929.

بعد انتقاله للعيش فِيْ تركيا، درس صبري فِيْ المدارس التركية وأكَمْل مراحل دراسته الأكاديمية بالكامل هناك، وبدأ العمل منذ صغره، عَنّْدما كان فِيْ المرحلة الابتدائية، حيث انخرط فِيْ العمل فِيْ مصنع بسكويت خلال الإجازة الصيفِيْة.، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية التحق بكلية السلطان أحمد للعلوم التجارية والاقتصادية.

فكرة تأسيس شركة “اولكر”

كان تدمير مصانع الحلويات والبسكويت خلال الحرب العالمية الثانية من الأمور التي تسببت فِيْ أزمة فِيْ المجتمع التركي فِيْ ذلك الوقت، حيث كان تناول الحلويات من الأمور التي اعتاد عليها الأطفال الأتراك، مما دفع صبري إلَّى التفكير فِيْ تأسيسها. ورشة صغيرة للبسكويت لأن الأسواق بحاجة لتعويض الخسائر فِيْ هذا المجال من الصناعات.

بدأ صبري فِيْ صنع البسكويت بنفسه، وساعده شقيقه، وكان يوزعها على الأطفال مجانًا فِيْ بعض الأحياء الفقيرة.

تأسيس أولكر

بفضل اجتهاد صبري أولكر فِيْ هذا الوقت، حققت منتجاته انتشارًا واسعًا، مما دفعه إلَّى توثيق علامة تجارية لمنتجاته من البسكويت والحلويات، واختار لقب عائلته “أولكر” ليكون الاسم الرسمي لمنتجاته.

انتشرت منتجات أولكر فِيْ جميع أنحاء المجتمع التركي، حتى أنشأت صبري مصنعًا صغيرًا عام 1948. ولم تستغرق العلامة التجارية وقتًا طويلاً لتحقيق الانتشار العالمي، حيث وصلت إلَّى الشرق الأوسط ثم بقية العالم فِيْ وقت قياسي بعد نهاية العالم. الحرب الثانية.