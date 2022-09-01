قِصَّة نجاح “فرح جراي” الملهمة.. أصغر مليونيرات شيكاغو

فِيْ عالم المال والأعمال، كل شيء ممكن، كَمْا يتضح من نماذج مشابهة لرائدة الأعمال فرح جراي، التي حققت ثروة ضخمة فِيْ سن مبكرة.

ما جعله واحداً من المليونيرات الشباب الذين شهدهم العالم، من خلال تحقيق ثروة المليون عَنّْدما كان لا يزال فِيْ سن المراهقة.

من هُو فرح جراي

فِيْ نشأته، كان غاري طفلًا أمريكيًا من حي فقير فِيْ ولاية شيكاغو الأمريكية، وكان الحي الذي نشأ فِيْه معروفًا باحتضانه الخارجين عَنّْ القانون والمروجين المتنوعين، وكان هدف غاري الأول هُو الخروج من هذه الحياة مع والدته .

وتعرضت والدته للمرض، مما دفعه للعمل منذ أن كان طفلاً، وكان هذا أمرًا إضافِيًْا دفعه إلَّى النأي بنفسه عَنّْ الشر الذي يحيط به.

عمل فرح جراي ليلًا ونهارًا لدعم والدته المريضة، وأسس مشروعه التجاري البسيط القائم على بيع عبوات مستحضرات التجميل الخاصة به مقابل دولار ونصف، كل ذلك قبل بلوغه سن السابعة.

دون أن يعلم أن إصراره وجهده سيجعله مليونيراً فِيْ سن الرابعة عشرة.

رحلة نجاح فرح جراي

لتحقيق إنجازه الاستثنائي، انخرط غاري فِيْ التجارة فِيْ سنواته الأولى، وتعلم من مروجي المواد المهربة فِيْ منطقته طريقة الربح عَنّْ طريق شراء مبيعات الجملة والتجزئة، وتوسع بالفعل فِيْ تجارته البسيطة ببيع عبوات مستحضرات التجميل، واستخدم مدرسته صندوق الغداء كحقيبة يد يدور له بضاعته على العملاء.

لتطوير عمله، اعتمد جاري على سياسة فِيْ الترقية، وهِيْ “أرشدني إلَّى خمسة أشخاص يمكنهم الموافقة”. تم تطبيق هذه السياسة على أولئك الذين رفضوا شراء بضاعته، وتم قبول رفضهم بأذرع مفتوحة، لكنه طلب مساعدتهم فِيْ عرضه على 5 أشخاص قد يكونون مهتمين بما يبيعه. المنتجات، وكانت السياسة ناجحة بشكل لا يمكن تصوره.

انتقل جاري بعد ذلك إلَّى لاس فِيْغاس للعيش مع شقيقه الذي يمتلك هذه المدينة لرعاية والدته التي كانت مريضة للغاية. ما يقرب من 12 مليون مستمع.

رحلة فرح جراي للوصول إلَّى أول مليون دولار لها

بعد نجاحه فِيْ الراديو قبل أن يبلغ 14 عامًا، قرر غاري استثمار كل الأموال التي حصل عليها من عمله فِيْ شيكاغو ثم راتبه من الراديو، لاستثمارها فِيْ تجارة المواد الغذائية.

افتتح شركة صغيرة للأغذية واختار مدينة نيويورك مقراً لها، وبفضل مهاراته التسويقية، جعلته شركته للأغذية المعلبة مليونيراً ورائد أعمال فِيْ سن 14.