تعتبر جبنة الموزاريلا من أشهر أنواع الجبن وأكثرها استخدامًا فِيْ العالم، ويعود إنتاجها إلَّى إيطاليا التي كانت رائدة فِيْ هذا النوع.

وراء إنتاج هذا النوع من الجبن، وهُو المكون الرئيسي للبيتزا، تحكي قِصَّة مثيرة عَنّْ ملك جبن الموزاريلا لينو سابوتو.

Saputo من الرواد الذين ساهموا فِيْ انتشار هذا النوع من الجبن من خلال التوسع فِيْ تصنيعه

بداية عائلة سابوتو

منذ بداية ظهُور عائلة Saboto الإيطالية، التي تعمل فِيْ صناعة جبن الموزاريلا فِيْ مقاطعة باليرمو، فِيْ بلدة Montilbury، فِيْ هذه المدينة، كان Gispi Saboto، والد Lino Saputo، من أمهر صانعي الجبن فِيْ العالم بجميع أنواعه، لكنه اضطر إلَّى ترك عمله بسبب الحرب العالمية الثانية التي تسببت فِيْ تدمير كل شيء فِيْ أوروبا فِيْ ذلك الوقت.

دفع هذا رب الأسرة إلَّى الهجرة للعيش فِيْ كندا فِيْ ظروف أكثر استقرارًا. إلا أن الظروف المادية عَنّْد الهجرة دفعت رب الأسرة إلَّى إحضار أفرادها على دفعات من إيطاليا إلَّى كندا، حتى استقروا جميعًا، الأب و 8 أبناء فِيْ مونتريال، وعملوا معًا لتوفِيْر دخل شهري بعيدًا عَنّْ صناعة الجبن. . .

500 دولار

فِيْ عام 1954، ساءت الظروف المالية لعائلة Saputo، وبدأ سن رب الأسرة، Gisby، وهنا بدأ نجاح Lino، الابن، الذي كان يعمل سراً ويدخل الأموال، وب 500 دولار فقط استأجر لينو متجراً صغيراً فِيْ مونتريال وأطلق عليه اسم Saputo، ومن خلاله أعاد العائلة للعمل فِيْ تجارة الجبن.

أخبر لينو والده بعد ذلك، الذي لم يقبله فِيْ البداية، لكن المشروع أعاد ذكريات العائلة عَنّْ عملها فِيْ مهنتها الأصلية، حتى وافقوا على العمل فِيْ صناعة الموزاريلا، التي كانت غريبة على المجتمع فِيْ كندا فِيْ ذلك الوقت. .

وزاد الإنتاج اليومي لهذا النوع من الجبن حتى وصل إلَّى 10 كيلوجرامات فِيْ اليوم.

التوسع فِيْ ماركة Saputo

جنت عائلة لينو الكثير من المال من بيع جبن الموزاريلا، مما دفعه إلَّى شراء سيارة لاستخدامها فِيْ عملية التوزيع بدلاً من دراجة.

توسعت الأسرة من خلال الاستحواذ على متجر بمساحة أكبر لتوسيع الإنتاج، وما ساهم فِيْ توسع عملهم فِيْ صناعة الموزاريلا، وشهرة وانتشار البيتزا الإيطالية فِيْ كندا ومعظم الدول الأوروبية.

خلال الستينيات، أصبحت جبن موزاريلا سابوتو أكثر جبن موزاريلا مبيعًا فِيْ كندا.

دخول ماركة Saputo للعالم.

فِيْ الثمانينيات من القرن الماضي، توسع لينو سابوتو بعد توليه كامل أعمال شركته بعد أن تنحى والده عَنّْ السن، ونجح فِيْ نشر منتجه من جبن الموزاريلا فِيْ الولايات المتحدة، وما يصنعه من هذا الجبن تمثل 76٪ من إجمالي التوزيع فِيْ كندا، و 15٪ من إجمالي الجبن من هذا النوع فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية، و 9٪ من إجمالي توزيع جبن الموزاريلا فِيْ جميع أنحاء العالم.