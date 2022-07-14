قِصَّة نجاح ملهمة.. كَيْفَ كانت رحلة “فادي غندور” مؤسس “أرامكس”

من الأمثلة التي أثبتت قدرتك على التغلب على الارتباك الذي ينتظرك فِيْ مرحلة الدراسات العليا، يأتي فادي غندور، مؤسس شركة أرامكس، كَمْثال.

فِيْ التقرير التالي، نرصد كَيْفَ كانت رحلته فِيْ عالم إدارة الأعمال والشحن مصدر إلهام لملايين الأشخاص الذين يسعون إلَّى تحقيق أنفسهم على الرغم من العقبات التي قد يواجهُونها.

ولادة فادي غندور

ولد فادي غندور فِيْ مدينة بيروت اللبنانية عام 1959. وهُو لبناني الأصل ويحمل الجنسية الأردنية بعد انتقال عائلته للعيش فِيْ عمان.

الحياة العملية لها أصول كبيرة فِيْ عائلة فادي، حيث كان والده أحد مؤسسي الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وكان فادي يتنقل بين الدول منذ طفولته، وينقل عائلته باستمرار بين أوروبا والولايات المتحدة.

خلال دراسته الجامعية فِيْ جامعة جورج واشنطن، طور فادي مهاراته وقدراته العقلية، والخبرات التي اكتسبها فِيْ عالم التجارة والشحن بفضل والده.

فِيْ ذلك الوقت، تأثر فادي كثيرًا بفريد سميث، مؤسس شركة الشحن العالمية FedEx، الذي شجعه على السير على خطاه.

مسيرة فادي غندور

اتخذ فادي قرارًا حاسمًا بتأسيس شركة الشحن الخاصة به فور تخرجه، وقد فعل ذلك، فِيْ وقت كان الشرق الأوسط يعتمد فقط على DHL للشحن الدولي.

فِيْ عام 1981، أسس فادي وشريكه ويليام كينجسون شركة أرامكس للشحن الشهِيْرة، ومما لا شك فِيْه أنه فِيْ بداية التأسيس واجه أزمة مالية للتمويل.

لهذا السبب، قرر فادي تولي عدد من الوظائف فِيْ شركته بنفسه، حيث لم يكن قادرًا على دفع العدد المطلوب من الموظفِيْن.

من بين الوظائف التي شغلها فادي، تولى منصب مدير المبيعات، ووصل إلَّى أنه كان يسلم الطرود البريدية بنفسه.

التطور وتأكيد الذات

نجحت أرامكس فِيْ فترة وجيزة، بتوجيه من فادي، فِيْ تحقيق معدلات نمو هائلة، وكانت تسعينيات القرن الماضي هِيْ الفترة التي رسخت فِيْها الشركة وجودها الفعلي ككيان اقتصادي فِيْ مجال الشحن.

فِيْ عام 1994، بلغت إيرادات أرامكس 38 مليون دولار، وأصبحت أكبر شركة شحن فِيْ الشرق الأوسط، قبل أن تقرر فِيْديكس المنافسة وفتح فروع لها فِيْ المنطقة.

انضم إلَّى البورصة

مع نهاية التسعينيات، كان أفضل حل للخروج من فخ المنافسة مع FedEx هُو وضع أرامكس فِيْ البورصة، حيث أقنع وليام كينجسون مؤسسه المشارك فادي غندور بطرح الشركة للتداول لرفع الضرورة. التمويل، وأدرجت الشركة فِيْ البورصات الأمريكية فِيْ عام 1997.

أصبحت أرامكس أول شركة فِيْ العالم العربي والشرق الأوسط تدخل بورصة ناسداك، واستطاعت أرامكس أن تصبح واحدة من أكبر شركات الشحن فِيْ الشرق الأوسط، من خلال الحفاظ على مستوى الخدمات التي تقدمها، وتحقيق نمو مرتفع معدلات.