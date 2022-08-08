قِصَّة نجاح ملهمة لرائد الأعمال السوداني مو إبراهِيْم.. مؤسس “كيل تل”

إحدى قصص النجاح الملهمة بين رواد الأعمال البارزين، والتي شهدها كبار القادة فِيْ العالم، هِيْ قِصَّة نجاح رجل الأعمال السوداني محمد إبراهِيْم.

كَمْا يُعرف بالمهندس محمد إبراهِيْم، ويُعتبر فِيْ دوائر كثيرة من بين 50 شخصًا غيروا العالم، ومن بين قائمة المليارديرات، تقدر ثروته بنحو 2.5 مليار دولار.

نشأتها

المهندس محمد إبراهِيْم واسمه الكامل محمد فتحي إبراهِيْم من مواليد عام 1946، وهُو من مدينة حلفا السودانية القديمة فِيْ السودان.

هاجرت عائلته إلَّى مصر بسبب عمل والده تاجرًا، وتلقى تعليمًا كاملاً فِيْ مصر، حتى كرمه الرئيس جمال عبد الناصر كأحد أوائل خريجي الثانوية العامة، وتخرج من جامعة الإسكندرية بدرجة فِيْ الكهرباء. هندسة.

ثم انتقل لمواصلة دراسته فِيْ جامعة برادفورد بإنجلترا، ومن خلالها حصل على درجته الجامعية فِيْ التعليم العالي فِيْ مجال الهندسة الإلكترونية أيضًا، وفعل الشيء نفسه من جامعة برمنغهام، بحصوله على الدكتوراه فِيْ المجال. الاتصالات.

حياته المهنية

بدأ المهندس محمد إبراهِيْم مسيرته المهنية فِيْ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، بعد نجاحه فِيْ الحصول على درجة الأستاذية. عمل فِيْ البداية كَمْدرس لمواد الاتصالات فِيْ جامعة التايمز للفنون التطبيقية، والتي تعرف حاليًا باسم جامعة غرينتش.

ترك المهندس محمد إبراهِيْم مهنة التدريس عام 1983، وتولى أول منصب إداري له فِيْ قسم العمليات اللاسلكية، فِيْ شركة تابعة لشركة الاتصالات الحكومية البريطانية، قبل أن يقرر ترك منصبه وضمانه الاجتماعي فِيْ هذه الوظيفة، الأمر الذي أحبطه. كَمْا ذكر.

تأسيس شركته الأولى

بعد ذلك قرر المهندس محمد إبراهِيْم العمل كَمْستشار فِيْ مجال الاتصالات، وأنشأ شركته الأولى “موبايل سيستمز إنترناشيونال”، وكان مقرها الأول داخل منزله.

تولت شركته مهمة الاستشارات الفنية المتخصصة فِيْ تصميم وبناء شبكات الهاتف المحمول والتي كانت حديثة فِيْ ذلك الوقت.

وكشف المهندس محمد إبراهِيْم عَنّْ رغبته فِيْ دعم احتياجات قارته فِيْ هذا المجال من خلال تأسيس شركة متخصصة فِيْ استشارات الهاتف المحمول فِيْ إفريقيا تعرف حاليًا باسم “كيل تل”.

كان التحرك لتأسيس شركة لشبكة الهاتف المحمول بمثابة مخاطرة من جانب Mo، لكنه مصمم على القيام بذلك على الرغم من تحذيرات الخبراء، ووسعت شركته فروعها فِيْ أوغندا وسيراليون والجابون والكونغو وملاوي.

حققت الشركة نجاحاً باهراً خلافاً للتوقعات، وانتشرت خدماتها فِيْ 12 دولة أفريقية، مما جعل محمد إبراهِيْم مليونيراً، وفِيْ عام 2004 بلغ عدد المشتركين فِيْ الشركة 76 مليوناً.

استمرت شركة “Kill Tel” فِيْ العمل بنجاح فِيْ إفريقيا حتى اضطر المهندس Mo Ibrahim لبيعها فِيْ عام 2005 بضغط من المساهمين، مقابل 3.4 مليار دولار.