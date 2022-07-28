فِيْ الفترة التي أعلن فِيْها تطبيق واتسآب عَنّْ شروط الخصوصية الجديدة قبل أكثر من عام، ظهر تطبيق Telegram كَمْنافس بارز له وشهد إقبالًا كبيرًا.

يعود الفضل فِيْ إنشاء هذا التطبيق، الذي يسهل العديد من إجراءات الاتصال، على عكس WhatsApp و Facebook، إلَّى Pavel Durov، مؤسس تطبيق Telegram.

نشأتها

وُلد المطور الروسي الشاب بافِيْل دوروف فِيْ مدينة سانت بطرسبرغ عام 1984، وعمل والده مغتربًا فِيْ تورينو بإيطاليا، والتي شهدت الجزء الأكبر من طفولة بافِيْل.

لذلك درس فِيْ المرحلة الابتدائية بالمدارس الإيطالية، قبل أن يعود إلَّى روسيا لإكَمْال مرحلته الجامعية، حيث تخرج من أكاديمية الرياضة بجامعة بطرسبورغ عام 2011.

الحياة المهنية

منذ بداية عمله فِيْ مجال البرمجيات، تأثر بافل بفِيْسبوك، مما دفعه إلَّى إنشاء منصة اتصالات مماثلة تسمى VK، وكانت أول شبكة اتصال يتم تقديمها باللغة الروسية.

وصلت هذه الشبكة إلَّى 350 مليون مستخدم، وحظيت بشعبية كبيرة فِيْ روسيا وأوروبا، وبلغت قيمة الشبكة نحو 3 مليارات دولار، قبل أن يضطر بافِيْل للتنازل عَنّْ حصته فِيْ الشبكة، ثم يستقيل لرفضه تسليمها. على معلومات للحكومة الروسية حول المعارضين الأوكرانيين فِيْ عام 2014، مما دفعه فِيْ النهاية إلَّى مغادرة روسيا.

قم بإنشاء Telegram

حصل بافِيْل على جنسية أخرى من سانت كيتس ونيفِيْس، إحدى جزر الكاريبي، واستخدم ثروته لبداية جديدة.

لم يضيع بافِيْل الوقت، حيث بدأ العمل على تطوير منصة اتصالات جديدة، تحت اسم Telegram، وأطلقها من العاصمة الألمانية برلين.

كان تركيز Pavel الأساسي هُو الحفاظ على سرية الرسائل وتشفِيْرها، وقام بتمويل النظام الأساسي بأكَمْله فِيْ البداية.

حتى أكتوبر 2013، تمكنت Telegram من جذب أكثر من 100000 مستخدم، ووصل عدد مستخدمي التطبيق إلَّى حوالي 35 مليون مستخدم نشط شهريًا بحلول 24 مارس 2014، وأكثر من 15 مليون مستخدم نشط يوميًا.