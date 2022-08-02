يعود الفضل إلَّى جيف بيزوس فِيْ إشعال شرارة انتشرت حول العالم، مع ظهُور العديد من مواقع البيع الناجحة عبر الإنترنت.

من بينها موقع التجارة الإلكترونية الأول فِيْ الشرق الأوسط الذي يحقق نجاحًا على نطاق واسع، وهُو موقع “سوق دوت كوم”، الذي يُنسب إليه الفضل فِيْ تأسيسه الذي عُرف باسم الأب الروحي للتجارة الإلكترونية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. الشرق الأوسط “رونالدو مشاور”.

من هذا

ولد مشهُور فِيْ مدينة حلب السورية، فِيْ كانون الثاني (يناير) 1966، وينتمي إلَّى إحدى العائلات الثرية والمعروفة فِيْ حلب، وكان والده يعمل فِيْ التجارة.

اكتسب مشوار أول تجربة فِيْ حياته فِيْ عالم التجارة من والده، ويبدو أن هدفه الأول أصبح الدخول فِيْ هذه التجربة بطريقة مبتكرة، وكانت مراحل دراسته خطوات قادته إلَّى ذلك فِيْ النهاية. .

دراسته

أكَمْل رونالدو مشوار جميع دراساته الأولى فِيْ محافظة حلب السورية، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية توجه إلَّى الولايات المتحدة لدراسة الهندسة الكهربائية وعلوم الكَمْبيوتر، وحصل على شهادة فِيْ ذلك من جامعة نورث إيسترن فِيْ بوسطن.

واصل رونالدو تعليمه وحصل على درجة الماجستير فِيْ الاتصالات الرقمية من نفس الجامعة.

حياته المهنية

بعد تخرجه، انخرط مشوار فِيْ مجال إدارة الأعمال والتكنولوجيا، وتنوعت خبراته فِيْ هذا المجال مع العديد من الشركات الأمريكية البارزة.

لاحقًا فِيْ عام 2002، كان مشوار مهتمًا بالسعي لتأسيس مشروعه الخاص، حتى نجح فِيْ إنشاء أكبر سوق للتجارة الإلكترونية فِيْ الشرق الأوسط، وهُو سوق دوت كوم، ومقره فِيْ الإمارات العربية المتحدة.

للقيام بذلك، واجه مشوار العديد من التحديات، من بينها دراسة احتياجات المستهلكين فِيْ الشرق الأوسط، وأصبح أكبر موقع فِيْ مجاله فِيْ الشرق الأوسط.

حقق رونالدو أرباحًا ضخمة من مشروعه، فِيْ وقت قصير، حتى اشترى جيف بيزوس، مالك شركة أمازون، ماركة سوق وضمها إلَّى مجموعة أمازون، بمبلغ 650 مليون دولار.