قِصَّة وسام السويلمي كاملة بالتفصيل

قِصَّة وسام السويلمي مليئة بالتفاصيل، فقد تم الكشف عن اسمها فِيْ السنوات الأخيرة بعد نشر قصتها مع والدها على وسائل التواصل الاجتماعي ومنذ ذلك الحين بدأ التعاطف معها ينمو من السعوديين بعد الهجرة من المملكة هربًا. الواقع المؤلم الذي قدمه الأقرب إليها ومن خلاله سنكتشف عمرها الحقيقي وتفاصيل قصتها وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هُو وسام السويلمي –

وسام السويلمي فتاة سعودية ولدت وترعرعت وترعرعت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ العقد الثاني من حياتها. هاجرت من السَعُودِيْة إلى ألمانيا بعد تعرضها للعنف والتحرش والظلم من والدها. ويعاني وسام فِيْ ألمانيا كعربية، وظهر فِيْ العديد من الفِيْديوهات وهُو يبكي .. يشكو من مضايقات أمنية من فتيات ألمانيات وعربيات وخاصة الفتيات فِيْ السَعُودِيْة.

سيرة وسام السويلمي

وسام السويلمي تعتبر فتاة سعودية أحدثت ضجة كبيرة فِيْ الخليج العربي بعد الظلم، وهِيْ من أقرب أقاربها. أهم المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم والكنية وسام منيس ناير السويلمي العنزي.

اسم الأب مونس ناير.

اسم الأم غير معروف.

الشهرة وسام السويلمي.

تاريخ الميلاد ولدت فِيْ بداية الألفِيْة الجديدة.

مكان الميلاد منطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر من المحتمل أن تكون فِيْ العقد الثاني من حياتها.

الإقامة ألمانيا.

الجنسية الجنسية السَعُودِيْة.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المؤهلات غير معروف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى اللهجة السَعُودِيْة والألمانية.

العمل ناشطة اجتماعية تدعم حركات الافراج عن من تسميه بمعتقلات المنازل.

سنوات النشاط خلال شهر مارس 2022 م. حتى اليوم.

كَمْ عمر وسام السويلمي

يُعتقد أن وسام السويلمي فِيْ العقد الثاني من حياتها حيث ولدت على الحدود الشمالية للمملكة العربية السَعُودِيْة. ويؤيدها كثير من السعوديين رغم المضايقات التي تلقتها سواء داخل المملكة العربية السَعُودِيْة أو خارجها.

قِصَّة وسام السويلمي

ونشرت وسام السويلمي مقطع فِيْديو على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد تعرضها لمضايقات من والدها وشقيقها وأبلغت شقيقتها الأمر، لكن تم إسكاتها بالتهديد بقتلها. لم تجد الاحترام والتقدير هناك، لذلك أكدت أنها عملت خادمة فِيْ منزل أقاربها، باستثناء الضرب والسيطرة وجميع أشكال العنف.

تفاصيل قِصَّة هروب وسام السويلمي إلى ألمانيا

وسام السويلمي، التي نشرت مقاطع فِيْديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحكي القِصَّة الحقيقية وراء رحَلْتها إلى ألمانيا. لكنها لم تتلق أي رد، لذلك تم نشر تسمية من قبل عدد من النشطاء طالبوا بضرورة اعتقال والدها، فتم الرد على حبس والدها المسمى مؤنس، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه رغم حَقيْقَة ذلك. أنه لم يفلت من المضايقات، فاضطر للهجرة إلى ألمانيا هربًا من هذا الظلم.

سناب وسام السويلمي

وسام السويلمي لديها حساب تصميم عبر سناب شات يتابع من خلاله العديد من المتابعين والداعمين. من خلال هذا الموقع تحكي قصتها مع والدها الذي بكى الملايين، ومطلبها الدائم بالعودة للسعودية وتوفِيْر الحماية لها أثناء عودتها، ويمكنك متابعة وسام السويلمي عبر حسابها على سناب شات. “.

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