قِصَّة وفاة فتيات فِيْ تحدي التعتيم على تيك توك كاملة بالتفصيل

اكتملت قِصَّة وفاة الفتيات فِيْ تحدي Tik Tok blackout، وتنتشر العديد من الحوادث من وقت لآخر بسبب التحديات التي يروج لها أشهر تطبيق فِيْ العالم Tik Tok و Tik Tok يتم مقاضاته مرة أخرى بسبب التسبب فِيْ الوفاة من الفتيات وراء هذه التحديات، وسنتعرف من خلالها، ما قِصَّة الفتيات اللواتي يتوفِيْن نتيجة هذه التحديات، بالإضافة إلى إبراز مخاطر تطبيق تيك توك.

ما هُو تطبيق تيك توك

TikTok هُو تطبيق وسائط اجتماعية شهِيْر يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فِيْديو مدتها 15 ثانية ومشاهدتها ومشاركتها على الأجهزة المحمولة أو كاميرات الويب، مع تدفقات مخصصة من مقاطع الفِيْديو القصيرة التي تم ضبطها على الموسيقى والمؤثرات الصوتية، ويتميز التطبيق بجودته الإدمان والعالية مستويات المشاركة. يمكن لمنشئي المحتوى الهُواة والمحترفِيْن إضافة تأثيرات مثل المرشحات وموسيقى الخلفِيْة والملصقات إلى مقاطع الفِيْديو الخاصة بهم، ويمكنهم التعاون فِيْ المحتوى وإنشاء مقاطع فِيْديو مزدوجة الشاشة مقسمة، حتى لو كانت فِيْ مواقع مختلفة.

ما هُو تحدي التشويش فِيْ تيك توك

يمثل تحدي انقطاع التيار الكهربائي تحديًا يتم فِيْه تشجيع المستخدمين على حبس أنفاسهم حتى يفقدوا وعيهم من نقص الأكسجين. قد يشار إليه أيضًا باسم “الاختناق” أو “الإغماء” ويُعتقد أن الشباب على استعداد لتجربة التحدي لأنه ينطوي على محاولة متعمدة لخنق أنفسهم أو محاولة الحصول على نشوة قصيرة أو “عالية”، ولكن قد يتسبب ذلك فِيْ الوفاة أو الإصابة الخطيرة. إذا طال الاختناق.

تموت الفتيات فِيْ تحدي انقطاع التيار الكهربائي

غرقت الفتاة نيلا أندرسون بسبب انقطاع التيار الكهربائي فِيْ تطبيق TikTok بعد أن ذهبت إلى خزانة والدتها فِيْ ديسمبر 2022 وجلبت شماعة معطف ومحفظة لتقليد الآخرين الذين رأتهم على منصة التواصل الاجتماعي، وفقًا لدعوى قضائية جديدة. ، ثم شنقت الفتاة البالغة من العمر 10 سنوات. فِيْ نفس العام بينما كانت والدتها فِيْ قبو منزلهم فِيْ تشيستر، بنسلفانيا، غير مدركة أن الفتاة كانت فِيْ خطر مميت بسبب عدم قدرتها على تحرير نفسها من الخنق، ورد أن نيلا تحملت “معاناة رهِيْبة” حتى أغمي عليها ووجدتها والدتها تاوينا أندرسون مشنوقة. كانت فِيْ الخزانة تُجري الإنعاش القلبي الرئوي حتى نقلها المسعفون إلى مستشفى فِيْ ويلمنجتون، دايل، لكن الفتاة توفِيْت بعد خمسة أيام.

رفع دعوى قضائية ضد تيك توك

القِصَّة التي أخبرناها هِيْ واحدة من اثنتين من هذه المآسي التي أدت يوم الجمعة الماضي فِيْ محكَمْة مقاطعة لوس أنجلوس العليا ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي. بعد محاولة الانضمام إلى التحدي.

أخطار تيك توك

بالإضافة إلى العديد من التحديات التي تعتبر خطرة على الأطفال والمراهقين، هناك العديد من المخاطر الأخرى لتطبيق توك توك، والتي يجب على الآباء والبالغين فِيْ سن الوعي إدراكها وتجنب تعريض أنفسهم لهذه المخاطر. تشمل الأخطار الأخرى لـ Tik Tok ما يلي

تطبيق Tik Tok مليء بالثغرات الأمنية.

تطبيق يحفز عمل تحديات خطيرة بعضها أدى إلى وفاة البعض.

يعرض التطبيق محتوى غير خاضع للرقابة.

يتيح تطبيق Tik Tok اختراق بيانات المستخدم واختراقها بسبب الوصول إلى جميع البيانات.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعلمنا فِيْه قِصَّة وفاة الفتيات فِيْ تحدي Tik Tok blackout بالتفصيل وتحدثنا أيضًا عن الدعاوى القضائية التي تتعرض لها إدارة Tik Tok نتيجة لذلك. هذه الحوادث، عدا عن إبراز مخاطرها.