كأس العرب| شباب الأخضر يدك شباك فلسطين بخماسية ويتأهل للنهائي

وتغلب منتخب الشباب السعودي على نظيره الفلسطيني بخمسة أهداف مقابل صفر فِيْ إطار مباريات نصف نهائي كأس العرب للشباب.

وبهذه النتيجة تأهل فريقنا للمباراة النهائية المقررة يوم السبت المقبل فِيْ تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة حيث يتوقع الفائز فِيْ مباراة مصر والجزائر والتي ستبدأ قريبا.

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افتتح محمد سليمان هدفِيْ الشباب الأخضر فِيْ الدقيقة 36، قبل أن يضيف عبد الله رديف الهدفِيْن الثاني والثالث فِيْ الدقيقتين 45 و 65.

وفِيْ الدقيقة 67 سجل عبدالعزيز العليوة الهدف الرابع فِيْما اختتم صالح الرحماني أهداف فريقنا فِيْ الدقيقة 87 من المباراة.

وتغلب المنتخب السعودي على موريتانيا فِيْ المباراة الأولى (2-0) وسجل الهدفِيْن عبدالملك العييري وعبدالله رديف ثم حقق الأخضر انتصارا واسعا على العراق فِيْ المباراة الثانية بنتيجة (4-1). وسجل الرباعي كل من عبد الله رديف وهاتريك ومصعب الجوير.

وفِيْ مباراة ربع النهائي، تغلب فريقنا على نظيره اليمني بركلات الترجيح، بعد أن انتهت المباراة بدون أهداف فِيْ وقتها الأصلي.